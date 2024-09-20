Первым городом фестиваля Оксаны Федоровой станет Уфа

В Москве состоялась официальная презентация Всероссийского музыкального фестиваля «Моя Россия: музыкальное путешествие», который реализуется фондом Оксаны Федоровой в 2024-2025 годах при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Как отметила президент фонда, художественный руководитель фестиваля, Мисс Вселенная, заслуженная артистка РФ Оксана Федорова, «фестиваль является квинтэссенцией проекта, который реализовывался фондом с 2021 года: за эти годы общий охват аудитории превысил 20 млн. человек, выпушены 20 фильмов о музыкальной истории городов России, проведено более 40 мероприятий – концерты, фестивали, творческие встречи с участием начинающих артистов и мастеров большой сцены. И главная задача фестиваля – объединять города и регионы через культурный обмен, сотрудничество в сфере популяризации музыкального наследия и поддержки юных талантов».

Как сообщает пресс-служба Фонда Оксаны Федоровой, старт фестивалю будет дан в родном городе Оксаны Федоровой – Пскове 10 октября 2024 года, а завершится фестиваль в июне 2025 года в солнечном Кисловодске.

Первым городом фестиваля в 2025 году станет Уфа, где мероприятия будут приурочены ко дню рождения Ф.И. Шаляпина. Как отметила первый заместитель министра культуры Башкортостана Наталья Лапшина, в рамках фестиваля будет представлена уникальная фотовыставка «Восхождение звезд», посвященная творческому пути музыкантов, чьи имена связаны с Башкирией и ее столицей.

Выбор городов фестиваля не случаен – в каждом из них уже проходили съемки фильмов из цикла «Моя Россия: музыкальное путешествие», посвященных музыкальным маршрутам великих композиторов, музыкантов, творчество которых образует фундамент национальной культуры. Псков, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Курск, Тверь и Кисловодск станут точками большого музыкального путешествия, в рамках которого в каждом городе в течение 3 дней будут проводиться кинопоказы, мастер-классы, творческие встречи и концерты. Особое внимание будет уделено талантливым музыкантам, которые делают свои первые профессиональные шаги, для которых фестиваль станет важной платформой для самореализации. Ключевые мероприятия фестиваля будут транслироваться на федеральном портале Культура.рф, что сделает их доступными для широкой аудитории.

В 2024 году в рамках фестиваля пройдет IV Международный конкурс юных музыкантов «Моя Россия: музыкальное путешествие», победители и лауреаты которого примут участие в фестивальной программе 2025 года. Почетный член жюри – заслуженный артист России Петр Дранга отметил важность участие музыкантов самого высокого уровня в подобных проектах, поскольку «задача профессионалов – помочь детям научиться верить в свои силы, принимать творческие неудачи как стимул к самосовершенствованию. Конкурс и фестиваль создают уникальную платформу, где юные таланты могут обмениваться опытом и учиться у мастеров».

Сбор заявок на конкурс открыт до 15 октября 2024 г., участие в конкурсе абсолютно бесплатно для всех детей, занимающихся классической музыкой от 6 до 18 лет. Впервые в конкурс включены 2 спецноминации: «Великий Пушкин» в честь 225-летия со дня рождения великого поэта, и «Россия-Китай» в честь «перекрестных» Годов культуры России и Китая. Член Жюри, виолончелист Василий Степанов также отметил важность конкурса для выявления и поддержки юных талантов, поскольку концертный опыт дает детям возможность ближе познакомиться с профессией музыканта. Церемония награждения и Гала-концерт победителей конкурса состоятся 7 декабря в Центре оперного пения Галины Вишневской.