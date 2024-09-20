Фонд Ильдара Абдразакова отдает дань памяти Пушкина

Мемориальный музей-квартира А. С. Пушкина в год празднования 225-летнего юбилея великого русского поэта, передаст реставраторам Государственного Эрмитажа уникальный исторический артефакт — шкатулку, принадлежавшую его жене, Наталье Николаевне Гончаровой. Работа стала возможной благодаря финансовой поддержке Фонда поддержки и продвижения молодых талантов и развития международных культурных связей Ильдара Абдразакова.

Передача состоится 22 сентября 2024 года в 12.00 в стенах Мемориального музея-квартиры А. С. Пушкина. Фонд Ильдара Абдразакова организует бережную реставрацию с участием лучших специалистов в России этого памятного предмета, имеющего огромное значение для истории великой русской культуры.

После смерти супруга, Наталья Николаевна хранила в шкатулке все письма Александра Сергеевича, аккуратно разложив их по конвертам с указанием даты и места отправления. Особую ценность шкатулке придает портрет Пушкина, вставленный в центр крышки. Портрет выполнен по типу гравированного изображения поэта, созданного художником Николаем Уткиным. Многие близкие Пушкина отмечали, что именно Уткину удалось наиболее точно передать образ великого гения.

Уникальный артефакт прошел долгий путь, прежде чем попасть в Мемориальный музей-квартиру А. С. Пушкина. Шкатулка поступила в музей из Пушкинского Дома в 1953 году. В начале ХХ века Пушкинский дом получил этот исторический предмет от коллекционера Ильи Шляпкина. Коллекционеру шкатулка досталась от жены члена Новгородской городской управы Анны Сидоровой, а она, в свою очередь, получила ее от камердинера второго мужа Натальи Николаевны Петра Ланского.

Реставрация данного предмета позволит сохранить важнейшую часть литературного наследия России для будущих поколений.