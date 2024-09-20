Новости Башкортостана и Уфы
92.58
-0.11
103.38
+0.13
74.72
-0.16
11+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Культура
20 Сентября , 23:24

Фонд Ильдара Абдразакова отдает дань памяти Пушкина

В год 225-летия Александра Пушкина Фонд поддержки молодых талантов Ильдара Абдразакова поможет отреставрировать шкатулку Натальи Гончаровой.  

Мемориальный музей-квартира А. С. Пушкина в год празднования 225-летнего юбилея великого русского поэта, передаст реставраторам Государственного Эрмитажа уникальный исторический артефакт — шкатулку, принадлежавшую его жене, Наталье Николаевне Гончаровой. Работа стала возможной благодаря финансовой поддержке Фонда поддержки и продвижения молодых талантов и развития международных культурных связей Ильдара Абдразакова.

Передача состоится 22 сентября 2024 года в 12.00 в стенах Мемориального музея-квартиры А. С. Пушкина. Фонд Ильдара Абдразакова организует бережную реставрацию с участием лучших специалистов в России этого памятного предмета, имеющего огромное значение для истории великой русской культуры.

После смерти супруга, Наталья Николаевна хранила в шкатулке все письма Александра Сергеевича, аккуратно разложив их по конвертам с указанием даты и места отправления. Особую ценность шкатулке придает портрет Пушкина, вставленный в центр крышки. Портрет выполнен по типу гравированного изображения поэта, созданного художником Николаем Уткиным. Многие близкие Пушкина отмечали, что именно Уткину удалось наиболее точно передать образ великого гения.

Уникальный артефакт прошел долгий путь, прежде чем попасть в Мемориальный музей-квартиру А. С. Пушкина. Шкатулка поступила в музей из Пушкинского Дома в 1953 году. В начале ХХ века Пушкинский дом получил этот исторический предмет от коллекционера Ильи Шляпкина. Коллекционеру шкатулка досталась от жены члена Новгородской городской управы Анны Сидоровой, а она, в свою очередь, получила ее от камердинера второго мужа Натальи Николаевны Петра Ланского.

Реставрация данного предмета позволит сохранить важнейшую часть литературного наследия России для будущих поколений.

Автор:Лейла Аралбаева
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru