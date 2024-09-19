В Уфе увидит свет книга Рашита Шакура

В Уфе готовится к печати книга выдающегося ученого и писателя Рашита Шакура «Халыҡ ижады хазиналары» — «Сокровища народного творчества». Об этом сообщает пресс-служба Всемирного курултая башкир.

Автор и составитель — сам литератор. В сборник вошли песни, предания, легенды, истории наигрышей, сказки, пословицы, поговорки, загадки, кулямасы, эпические произведения, которые он собирал в народе, начиная с 60-х годов прошлого века, а также из других источников. Записи автора о фольклорных экспедициях выделены в отдельный раздел под названием «Дороги дарят мне песни». Руководитель проекта - старшая дочь Рашита Шакура, старший научный сотрудник Научно-исследовательского центра башкирского фольклора Шаура Шакурова.

Издание книги будет осуществлено Всемирным курултаем башкир при поддержке фонда грантов Главы РБ в рамках проекта «Сокровища народного творчества, собранные в полувековой записной книжке ученого-наставника, фольклориста Рашита Шакурова».

Напомним, писатель скончался после продолжительной болезни на 88-м году жизни. Ученый-энциклопедист, аксакал башкирской литературы, народный поэт Башкортостана, лауреат Государственной премии имени Салавата Юлаева, заслуженный деятель науки Республики Башкортостан, педагог и общественный деятель, почетный гражданин города Уфы и Стерлитамакского района Рашит Шакур внес огромный вклад в развитие литературы и науки республики.

Рашита Шакура проводили в последний путь аплодисментами. Писателя и ученого похоронили на Мусульманском кладбище Уфы.

Ранее «Башинформ» публиковал материал о любимых местах уфимцев, в материале есть и воспоминания дочери писателя об отце. Также сообщалось, что в Башкирии увековечат память Рашита Шакура.