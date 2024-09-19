Новости Башкортостана и Уфы
92.7
+1.03
103.25
+1.21
74.69
-0.19
11+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Культура
19 Сентября , 23:10

В Уфе увидит свет книга Рашита Шакура

В Уфе готовится к печати книга выдающегося ученого и писателя Рашита Шакура «Халыҡ ижады хазиналары» — «Сокровища народного творчества». Об этом сообщает пресс-служба Всемирного курултая башкир.

Автор и составитель — сам литератор. В сборник вошли песни, предания, легенды, истории наигрышей, сказки, пословицы, поговорки, загадки, кулямасы, эпические произведения, которые он собирал в народе, начиная с 60-х годов прошлого века, а также из других источников. Записи автора о фольклорных экспедициях выделены в отдельный раздел под названием «Дороги дарят мне песни». Руководитель проекта - старшая дочь Рашита Шакура, старший научный сотрудник Научно-исследовательского центра башкирского фольклора Шаура Шакурова.

Издание книги будет осуществлено Всемирным курултаем башкир при поддержке фонда грантов Главы РБ в рамках проекта «Сокровища народного творчества, собранные в полувековой записной книжке ученого-наставника, фольклориста Рашита Шакурова».

Напомним, писатель скончался после продолжительной болезни на 88-м году жизни. Ученый-энциклопедист, аксакал башкирской литературы, народный поэт Башкортостана, лауреат Государственной премии имени Салавата Юлаева, заслуженный деятель науки Республики Башкортостан, педагог и общественный деятель, почетный гражданин города Уфы и Стерлитамакского района Рашит Шакур внес огромный вклад в развитие литературы и науки республики.

Рашита Шакура проводили в последний путь аплодисментами. Писателя и ученого похоронили на Мусульманском кладбище Уфы.

Ранее «Башинформ» публиковал материал о любимых местах уфимцев, в материале есть и воспоминания дочери писателя об отце. Также сообщалось, что в Башкирии увековечат память Рашита Шакура.

Автор:Лейла Аралбаева
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru