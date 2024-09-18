В Уфе открылась выставка к 90-летию Союза художников Башкирии

В Уфимской художественной галерее открылась Республиканская художественная гала-выставка, посвященная 90-летию образования Союза художников Башкирии.
История Союза художников Башкирии насчитывает множество знаменательных страниц в истории изобразительного искусства не только республики, но и всей России. 24 июля 1934 года газета «Красная Башкирия» опубликовала информацию: «Художники Башкирии организовались в Союз художников БАССР (Баш ОСХ)». Вскоре, как и в других регионах страны, он стал именоваться по названию города — Уфимским городским союзом советских художников. С 2002 года объединение называется региональным отделением Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Республики Башкортостан.
От имени Главы Башкирии художников приветствовала и.о. министра культуры РБ Амина Шафикова. В мероприятии приняли участие также председатель союза художников РБ, заслуженный художник РБ Хатип Фазылов, директор Башкирского государственного художественного музея им. М. В. Нестерова, заслуженный художник РФ и РБ Айрат Терегулов.
— Сегодня открывается замечательная гала-выставка. Ознакомившись с ней, снова и снова убеждаешься в том, что наша художественная школа прошла очень достойный 90-летний путь, полноценный, богатый, содержательный, - отметила Амина Шафикова. - Мы сегодня гордимся нашими художниками, теми, кто стоял у истоков творческого союза, кто на протяжении 90 лет отражал судьбу нашей Родину, людей, творил прекрасные образы нашего Башкортостана. Союз художников сегодня живет полной жизнью и имеет свои традиции, работы художников Башкортостана есть по всему миру, мы этим гордимся.
И. о. министра особо подчеркнула преемственность поколений художников: молодежь перенимает у маститых коллег и бережно сохраняет традиции, при этом находит свой уникальный стиль и умеет сочетать прошлое, настоящее и будущее.
В честь праздника ряду художников были вручены награды. За высокие творческие достижения в области изобразительного искусства РБ орденом Салавата Юлаева награждены художники-живописцы Иван Фартуков и Дамир Ишемгулов. Высокого звания «Народный художник Республики Башкортостан» удостоен Ильдар Бикбулатов.
Заслуженными художниками Башкортостана стали художник-декоратор, живописец, график, Ралиф Ахметшин, живописцы Ильдар Гильманов, Мидат Мухаметов, Раис Хуснутдинов и скульптор Руслан Нигматуллин.
Выставки открылись в залах Уфимской художественной галерее (Революционная, 34), в Малом выставочном зале Союза художников (ул. Ленина, 43). В экспозицию вошли произведения современных художников, членов Союза художников России и членов Молодежного объединения при РО ВТОО «Союз художников России». В выставке принимают участие 140 художников.
В рамках проекта в стенах Башкирского государственного художественного музея им. М. В. Нестерова открылась выставка произведений основоположников башкирского изобразительного искусства, где представлены творческие работы старейших мастеров по всем видам изобразительного искусства.
Выставки организованы министерством культуры Республики Башкортостан, региональным отделением Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Республики Башкортостан и Уфимской художественной галереей.
Работа выставки в Уфимской художественной галерее продлится до 17 октября.