В Уфе открылась выставка к 90-летию Союза художников Башкирии

В Уфимской художественной галерее открылась Республиканская художественная гала-выставка, посвященная 90-летию образования Союза художников Башкирии.

История Союза художников Башкирии насчитывает множество знаменательных страниц в истории изобразительного искусства не только республики, но и всей России. 24 июля 1934 года газета «Красная Башкирия» опубликовала информацию: «Художники Башкирии организовались в Союз художников БАССР (Баш ОСХ)». Вскоре, как и в других регионах страны, он стал именоваться по названию города — Уфимским городским союзом советских художников. С 2002 года объединение называется региональным отделением Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Республики Башкортостан.

От имени Главы Башкирии художников приветствовала и.о. министра культуры РБ Амина Шафикова. В мероприятии приняли участие также председатель союза художников РБ, заслуженный художник РБ Хатип Фазылов, директор Башкирского государственного художественного музея им. М. В. Нестерова, заслуженный художник РФ и РБ Айрат Терегулов.

— Сегодня открывается замечательная гала-выставка. Ознакомившись с ней, снова и снова убеждаешься в том, что наша художественная школа прошла очень достойный 90-летний путь, полноценный, богатый, содержательный, - отметила Амина Шафикова. - Мы сегодня гордимся нашими художниками, теми, кто стоял у истоков творческого союза, кто на протяжении 90 лет отражал судьбу нашей Родину, людей, творил прекрасные образы нашего Башкортостана. Союз художников сегодня живет полной жизнью и имеет свои традиции, работы художников Башкортостана есть по всему миру, мы этим гордимся.

И. о. министра особо подчеркнула преемственность поколений художников: молодежь перенимает у маститых коллег и бережно сохраняет традиции, при этом находит свой уникальный стиль и умеет сочетать прошлое, настоящее и будущее.

В честь праздника ряду художников были вручены награды. За высокие творческие достижения в области изобразительного искусства РБ орденом Салавата Юлаева награждены художники-живописцы Иван Фартуков и Дамир Ишемгулов. Высокого звания «Народный художник Республики Башкортостан» удостоен Ильдар Бикбулатов.

Заслуженными художниками Башкортостана стали художник-декоратор, живописец, график, Ралиф Ахметшин, живописцы Ильдар Гильманов, Мидат Мухаметов, Раис Хуснутдинов и скульптор Руслан Нигматуллин.