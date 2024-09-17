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17 Сентября , 23:14

В Уфе состоится презентация книги об истоках башкирского балета

25 сентября в Уфе на театральном факультете УГИИ им. З. Исмагилова пройдёт презентация книги Дмитрия Ефремова «Ленинград, улица Зодчего Росси 2. Колыбель башкирского балета».

- Профессиональное хореографическое искусство создавалось в Башкирии по инициативе выдающегося творца, первого профессионального танцовщика республики Файзи Адгамовича Гаскарова. Первыми артистами балета Башкирского театра стали выпускники Ленинградского хореографического училища. Книга посвящена в основном первому выпуску 1941 года, которых в 1934 году мастер отобрал среди многих девочек и мальчиков, - пояснили организаторы презентации. - Как пришла Гаскарову идея создания первой в стране национальной студии в прославленной балетной школе, как проходила жизнь и обучение в Ленинграде детей из Башкирии, кто были преподавателями башкирской национальной группы, первые шаги на сцене – обо всем этом будет вести рассказ автор книги Дмитрий Александрович.

В презентации примут участие выпускники Академии русского балета имени А. Я. Вагановой (до 1991 года — Ленинградское академическое хореографическое училище) различных лет: руководитель балетной труппы БГАТОиБ – народная артистка РСФСР Леонора Куватова, заслуженная артистка БАССР Эмма Тимиргазина, директор ГААНТ им. Гаскарова, заслуженный артист РБ Назир Байзигитов и другие известные деятели культуры.

Начало в 15.00.

12+

Автор:Лейла Аралбаева
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