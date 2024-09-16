В Уфе продолжается прием работ на литературный конкурс

В столице Башкирии продолжается прием работ на литературный конкурс «Пусть слово ваше отзовется в истории Уфы…».

Как сообщает пресс-служба мэрии, конкурс проводится по номинациям:

«Герои нашего времени»

«Забытые имена/кладовая памяти»

«Семейный альбом»

«Люблю свою Уфу»

«Мое уфимское детство»

«Если бы мэром Уфы был я…».

Тексты нужно направлять в эл. виде на почту: [email protected]. Работы принимаются до 30 сентября. Победитель определяется в каждой номинации. Итоги будут подведены в ноябре.



Конкурс учрежден Фондом имени Мустая Карима, редакцией журнала «Уфа» и газеты «Уфимские ведомости» при поддержке администрации Уфы и приурочен к -летию Уфы