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16 Сентября , 20:25

В Уфе продолжается прием работ на литературный конкурс

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

В столице Башкирии продолжается прием работ на литературный конкурс «Пусть слово ваше отзовется в истории Уфы…».

Как сообщает пресс-служба мэрии, конкурс проводится по номинациям:

  • «Герои нашего времени»
  • «Забытые имена/кладовая памяти»
  • «Семейный альбом»
  • «Люблю свою Уфу»
  • «Мое уфимское детство»
  • «Если бы мэром Уфы был я…».

Тексты нужно направлять в эл. виде на почту: [email protected]. Работы принимаются до 30 сентября. Победитель определяется в каждой номинации. Итоги будут подведены в ноябре.

Конкурс учрежден Фондом имени Мустая Карима, редакцией журнала «Уфа» и газеты «Уфимские ведомости» при поддержке администрации Уфы и приурочен к -летию Уфы

Автор:Лейла Аралбаева
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