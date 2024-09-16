В Уфе продолжается прием работ на литературный конкурс

В столице Башкирии продолжается прием работ на литературный конкурс «Пусть слово ваше отзовется в истории Уфы…».
Как сообщает пресс-служба мэрии, конкурс проводится по номинациям:
Тексты нужно направлять в эл. виде на почту: [email protected]. Работы принимаются до 30 сентября. Победитель определяется в каждой номинации. Итоги будут подведены в ноябре.
Конкурс учрежден Фондом имени Мустая Карима, редакцией журнала «Уфа» и газеты «Уфимские ведомости» при поддержке администрации Уфы и приурочен к -летию Уфы