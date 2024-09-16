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Культура
16 Сентября , 22:34

В Уфе мастера башкирского костюма соберутся на финал конкурса «Тамға»

В рамках XVII Форума творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ, который пройдет с 17 по 19 сентября в Уфе, состоится финал Международного конкурса мастеров башкирского национального костюма «Тамға».

Как рассказали «Башинформу» организаторы, 17 сентября участники форума смогут увидеть этно-дефиле, демонстрирующее красоту и многообразие башкирского национального костюма. Свои коллекция покажут ведущие дизайнеры из разных уголков России и мира, мастера Государственного унитарного предприятия Башкирские художественные промыслы «Агидель», организации «Мэргэн уксы» и другие.

Ожидается парад победителей конкурса прошлых лет, демонстрирующий их достижения в области дизайна и пошива национальных костюмов. Все действие украсят выступления талантливых артистов башкирской эстрады: Зилии Бахтиевой, шоу-проекта Зайнетдин и других.

Работы победителей IV Международного конкурса мастеров башкирского национального костюма «Тамға» участники форума смогут увидеть 19 сентября на открытии выставки, которая будет состоять из работ опытных мастеров традиционной одежды северо-западных, северо-восточных, южных, юго-восточных башкир. Как обещают организаторы, каждый экспонат будет представлять собой уникальное произведение искусства, отражающее богатое культурное наследие Башкортостана.

Кроме этого, в дни работы XVII Форума творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ в конгресс-холле «Торатау» для участников будет организована выставка-продажа изделий мастеров народных промыслов и декоративно-прикладного искусства.

Напомним, организаторами Форума творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ являются Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ и правительство Республики Башкортостан.

Автор:Лейла Аралбаева
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