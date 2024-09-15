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15 Сентября , 09:02

В Уфе Молодежный симфонический оркестр СНГ даст благотворительный концерт

15 сентября в Детском доме № 1 имени Шагита Худайбердина состоится благотворительный концерт камерного состава Молодежного симфонического оркестра СНГ. Об этом сообщили в пресс-службе Башгосфилармонии.

Благотворительность становится важной традицией оркестра. Впервые подобная акции состоялась в рамках Форума творческой и научной интеллигенции, который проходил в Бишкеке, когда камерный состав оркестра провел выступление в детской больнице.

«Мы очень дорожим возможностью выступить перед юной публикой, — говорит музыкант оркестра из Кыргызстана, виолончелистка Нураим Джолбунова. — Это большая ответственность: от того, как мы сыграем, во многом будет зависеть последующее восприятие классики. Эмоции, которые дарят дети, невозможно сравнить ни с чем! Поверьте, аплодисменты юных зрителей — самые горячие. Это самая большая награда для музыканта».

Воспитанники детского дома услышат «Маленькую ночную серенаду» Моцарта, Концерт для двух скрипок и Сюиту № 2 для флейты с оркестром «Шутка» Баха, «Элегию» — пьесу для контрабаса Боттезини, а также «O Sole Mio» Ди Капуа, Танго из кинофильма «Аромат женщины» Гарделя и «Time to say goodbye» Сартори. 

«Благотворительные концерты в учреждениях образования и здравоохранения — важная часть нашей работы, которую мы проводим на постоянной основе. Рад поддержать идею коллег и организовать в детском доме концерт камерного состава Молодежного симфонического оркестра СНГ, с которым меня связывает давняя дружба и сотрудничество», — отметил народный артист РБ, генеральный директор Госоркестра Башкортостана Артур Назиуллин.

В концерте примут участие музыканты из Кыргызстана — Ыдырысова Камила, Сейталиева Асель, Аманжолова Чолпон, из Узбекистана — Раимджанова Амина, Измайлов Имран, Ибрагимов Сардор, из Беларуси — Рачевский Вячеслав, из Туркменистана — Емудов Сапарнияз, Яншиев Тойли, Ходжалеков Какагельды, Гандымов Юсюпгельды, Мухамедов Бегли и Казахстана — Кабиев Бахтияр.

Напомним, Молодежный симфонический оркестр СНГ под управлением народного артиста России, лауреата премии «Звезды Содружества» Сергея Скрипки, завершит гастрольный тур вместе с Госоркестром Башкортостана в рамках XVII Форума творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ, который состоится с 17 по 19 сентября в г. Уфа.

17 сентября на сцене ГКЗ «Башкортостан» вместе с маэстро за дирижерский пульт встанут народный артист Башкортостана Дмитрий Крюков — главный дирижёр Государственного академического симфонического оркестра Республики Башкортостан, Расул Клычев — художественный руководитель Государственного симфонического оркестра Туркменистана, Константин Науменко — дирижёр Жуковского симфонического оркестра и азербайджанский дирижер Муртуза Бюльбюль.

В состав Молодёжного симфонического оркестра, который в эти дни сольётся с Госоркестром Башкортостана, традиционно вошли молодые музыканты стран Содружества, победители престижных музыкальных конкурсов.

Автор:Лейла Аралбаева
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