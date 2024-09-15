Новости Башкортостана и Уфы
90.93
0
100.8
0
71.61
-0.36
23+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Культура
15 Сентября , 08:11

В Башкирии зажегся Цветаевский костер

В субботу уже в тринадцатый раз в с. Усень-Ивановское вспыхнул традиционный Цветаевский костер. 

Ежегодная встреча началась у первого установленного в мире памятника Марине Цветаевой, сообщил глава администрации Белебеевского района Азат Сахабиев.

У разожженного на лесной поляне костра звучали поэтические строки и мелодии. 

Победителям и участникам дистанционного конкурса чтецов «Читаем Цветаеву» вручили дипломы и сертификаты. В этом году поступило 24 заявки из разных уголков России. 

Финальным аккордом душевного мероприятия стало коллективное исполнение стихотворения «Красною кистью рябина зажглась», совместное фото и чаепитие.

- Цветаевский праздник – это не просто возможность окунуться в мир поэзии, это момент, когда мы все ощущаем единство с великим прошлым нашей культуры. Он также способствует сохранению и популяризации литературного наследия, и это особенно важно для нашего подрастающего поколения, - отметил глава района.

Фестиваль дал новый импульс интереса к творчеству поэта и пребывания ее в Башкортостане. Именно в селе Усень-Ивановское летом 1911 года Марина Цветаева отдыхала с будущим мужем Сергеем Эфроном.

Цветаевский костер «загорается» на белебеевской земле с 2012 года по инициативе журналистов газеты «Белебеевские известия» при поддержке администрации Белебеевского района. В прошлые годы гостями костра становились победители Всероссийского фестиваля журналистов «Моя провинция» из Москвы, Костромы, Борисоглебска, Волгореченска и Волгодонска.

Организаторами мероприятия выступают Министерство культуры Башкортостана, Дом Дружбы народов РБ, Цветаевский историко-культурный центр и администрация Белебеевского района.

Автор:Лейла Аралбаева
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru