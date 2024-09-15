В Башкирии зажегся Цветаевский костер

В субботу уже в тринадцатый раз в с. Усень-Ивановское вспыхнул традиционный Цветаевский костер.

Ежегодная встреча началась у первого установленного в мире памятника Марине Цветаевой, сообщил глава администрации Белебеевского района Азат Сахабиев.

У разожженного на лесной поляне костра звучали поэтические строки и мелодии.

Победителям и участникам дистанционного конкурса чтецов «Читаем Цветаеву» вручили дипломы и сертификаты. В этом году поступило 24 заявки из разных уголков России.

Финальным аккордом душевного мероприятия стало коллективное исполнение стихотворения «Красною кистью рябина зажглась», совместное фото и чаепитие.

- Цветаевский праздник – это не просто возможность окунуться в мир поэзии, это момент, когда мы все ощущаем единство с великим прошлым нашей культуры. Он также способствует сохранению и популяризации литературного наследия, и это особенно важно для нашего подрастающего поколения, - отметил глава района.