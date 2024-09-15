В Башкирии утвердили границы шести братских могил

Башкультнаследие утвердило границы и режимы использования территорий ряда объектов культурного наследия регионального значения. Соответствующие приказы Башкультнаследия опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации РБ.



Как сообщили в пресс-службе ведомства, список объектов культурного наследия с утвержденными границами и режимами использования территории пополнили:

«Братская могила красноармейцев, погибших во время гражданской войны в 1919 году», расположенная в с. Тузлукушевево Чекмагушевского района;

«Братская могила красноармейцев, погибших за власть Советов в 1918 г.», которая находится по адресу: г. Благовещенск, ул. Кирова, д. 124;

«Братская могила красноармейцев (13 чел.), погибших во время гражданской войны в 1918 году», расположенная в с. Гафурово Туймазинского района;

«Братская могила. В 1917 году в борьбе за власть Советов большевики и активные участники Великой Октябрьской революции местными национальными контрреволюционерами были убиты и закопаны в одну могилу (17 человек)», находящаяся по адресу: Мечетлинский район, с. Дуван - Мечетлино, ул. Сабира Вагапова, 1а;

«Братская могила красноармейцев, погибших во время гражданской войны в 1919 году», расположенная в селе Ишля Белорецкого района;

«Братская могила красноармейцев и мирных жителей, погибших во время гражданской войны 1918-1919 г.г.», которая находится в с. Тастуба Дуванского района.

Режим использования территорий объектов культурного наследия предусматривает запреты на строительство объектов капитального строения; проведение земляных, мелиоративных и иных работ; использование технологий, создающие динамические нагрузки на объекты; установка киосков, павильонов и навесов, а также засорение территорий и уничтожение объектов культурного наследия или их частей.



Режим не ограничивает проведение работ по сохранению объектов.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Уфе утвердили границы объекта культнаследия «Могила Зенцова» в парке Якутова.