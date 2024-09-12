VII Международный фестиваль Ильдара Абдразакова завершится концертом в Уфе

Уфа станет центром притяжения для ценителей классической музыки. 20 ноября на сцене ГКЗ «Башкортостан» состоится заключительный концерт VII Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова, объединившего выдающихся оперных исполнителей и молодые таланты. Этот вечер обещает стать ярким завершением музыкального марафона, охватившего несколько регионов России, сообщает пресс-служба фонда певца.

Центральной фигурой вечера станет художественный руководитель фестиваля, народный артист Башкортостана и Татарстана, заслуженный артист России Ильдар Абдразаков. Вместе с ним на сцену выйдут солистка Государственного академического Большого театра России, народная артистка Азербайджана Динара Алиева, солист Большого театра Беларуси Иосиф Никитенко, а также выпускники «Летней школы Ильдара Абдразакова» Юлия Вакула и Елисей Лаптев. За дирижерским пультом Государственного академического симфонического оркестра Республики Башкортостан выступит его главный дирижер, народный артист РБ Дмитрий Крюков.

Участие Юлии Вакулы и Елисея Лаптева демонстрирует успех образовательной программы фестиваля — «Летней школы Ильдара Абдразакова», которая прошла с 1 по 10 июля в Международной академии музыки им. Е. В. Образцовой.

«Этот концерт — не просто завершение фестиваля, это праздник музыки, объединяющий исполнителей и слушателей, — отмечает Ильдар Абдразаков. - Радостно видеть на сцене молодых артистов, выпускников нашей Летней школы. Это подтверждает, что фестиваль не только дарит публике незабываемые впечатления, но и вносит вклад в открытие новых талантов!»

Заключительный концерт подведет итоги масштабного музыкального марафона, который в этом году охватывает несколько городов России, включая Санкт-Петербург, Челябинск, Сатку, Миасс, Магнитогорск и Оренбург. Особым пунктом маршрута станет село Александровка Оренбургской области — родина отца Ильдара Абдразакова. Фестиваль в очередной раз подтвердил свой статус одного из важнейших событий в мире классической музыки, продолжая традицию поддержки молодых талантов и популяризации оперного искусства.