Уфимский композитор приняла участие в проекте к 20-летию трагедии в Беслане

В этом году исполнилось 20 лет со дня теракта в Беслане. 10 сентября состоялось исполнение литературно-музыкального цикла «In memoriam». Программа прозвучала в Концертном зале филиала Мариинского театра в Республике Северная Осетия-Алания в исполнении симфонического оркестра под управлением народного артиста РСО – Алания Заурбека Гугкаева.

Участниками проекта стали авторы из Москвы, Петербурга, Калининграда, Томска, Тегерана, а также наша землячка – композитор из Уфы Галина Зиганова. Семь российских и зарубежных композиторов, которые создали литературно-музыкальный цикл «In memoriam», выразили свое своё личное ощущение этой трагедии через 10 лет - цикл был создан в 2014 году.

Авторами музыки являются: Дзерасса Дзлиева (автор идеи и художественный руководитель проекта, Владикавказ), Антон Лубченко (Москва-Санкт-Петербург), Мехди Хоссейни (Тегеран-Санкт-Петербург), Галина Зиганова (Уфа), Елизавета Панченко (Томск), Алина Новикова (Санкт-Петербург), Александр Степанов (Калининград). Все композиторы – воспитанники Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. Часть, созданная уфимским композитором, открывает произведение.

В основу цикла легли воспоминания и стихи детей – жертв теракта. Автором идеи и художественным руководителем проекта стала композитор из Осетии Дзерасса Дзлиева. Одна из частей цикла была написана ею.

– Началось всё с того, что я прочла дневники одной из бывших заложниц – Агунды Ватаевой, где она вспоминает о тех страшных днях, о пережитом тогда, о погибших друзьях и учителях… Они меня потрясли до глубины души. Потом было знакомство с двумя стихотворениями учеников бесланской первой школы, которые также посвящены тем событиям, – и они тоже буквально перевернули душу… Так и появилась идея создания на основе этой дневниковой прозы и стихов цикла музыкальных произведений, – вспоминала Дзерасса в одном из интервью. – В работе над ним я предложила принять участие знакомым молодым композиторам, выпускникам Санкт-Петербургской консерватории. Откликнулись все и сразу, очень взволнованно и тепло, потому что это тема, к которой никто не может остаться равнодушным.