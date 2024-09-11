Александра Маслякова проводили в последний путь аплодисментами

В Москве, в концертном зале «Планета КВН», прошла церемония прощания с телеведущим Александром Масляковым. Венок на панихиду прислал президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Напомним, Масляков умер 8 сентября на 83-м году жизни. Основателя КВН, как положено по традиции, проводили в последний путь аплодисментами, которые не стихали более пяти минут.

Покойного похоронят на Новодевичьем кладбище. Его могила будет находиться рядом с диктором Игорем Кирилловым. Также поблизости расположены могилы Людмилы Гурченко и Элины Быстрицкой, актёра Георгия Жжёнова, балерины и хореографа Миры Кольцовой.