Глава Башкирии поделился первым клипом Госансамбля кураистов

Глава Башкирии поделился первым клипом Государственного ансамбля кураистов. В нем звучат башкирские народные мелодии «Ҡағы ташы», «Атлы ғәскәр маршы», «Йәнтүрә маршы» и древнейший гимн башкир «Урал».

Радий Хабиров сообщил, что через месяц у ансамбля — первый сольный концерт. Большую программу музыканты представят уже в октябре, на День Республики.