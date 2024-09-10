Глава Башкирии поделился первым клипом Госансамбля кураистов

Глава Башкирии поделился первым клипом Государственного ансамбля кураистов. В нем звучат башкирские народные мелодии «Ҡағы ташы», «Атлы ғәскәр маршы», «Йәнтүрә маршы» и древнейший гимн башкир «Урал».
Радий Хабиров сообщил, что через месяц у ансамбля — первый сольный концерт. Большую программу музыканты представят уже в октябре, на День Республики.
«Уверен, этот коллектив ждут большой успех и признание. Двигаясь вперед, мы сохраняем наше прошлое, крепко держимся наших корней, — подчеркнул Глава региона. — Ансамблдең ғүмере сағыу, ҡурай моңондай оҙон булһын! Барығыҙға ла матур көн теләйем!»
Напомним, Государственный ансамбль кураистов создан 11 марта 2024 года по указу Главы республики Радия Хабирова. Ранее «Башинформ» публиковал интервью с основателем коллектива Азатом Аиткуловым.