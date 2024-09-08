В Башкирии объявлен конкурс грантов в сфере искусства. До 5 октября музыкальные и театральные организации, а также независимые коллективы могут подать заявку на получение государственной поддержки.

Заявку для проектов в сфере театрального искусства можно отправить здесь, для проектов в сфере музыкального искусства — здесь.

Напомним, в 2024 году грант получили 15 музыкальных проектов и 13 театральных постановок.

Для участия организации (коллективу, учреждению) необходимо подать только одну заявку. Важно отметить, что отбор получателей субсидий будет осуществляться в системе «Электронный бюджет» посредством Единой площадки предоставления мер финансовой государственной поддержки.