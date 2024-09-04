В Башкирии Центр детского чтения открылся после модернизации

В Белорецке после модернизации открылся Центр детского чтения «Синяя птица» Белорецкого района. На базе детской библиотеки созданы библиотека нового поколения, виртуальный концертный зал, Добро.Центр волонтеров культуры. Модернизацию провели по нацпроекту «Культура». На данный проект из федерального бюджета выделено более 8,44 млн. рублей, сообщили «Башинформу» в пресс-службе минкультуры.
Заместитель министра культуры Республики Башкортостан Ильнур Мухьянов направил поздравление гостям и участникам мероприятия и отметил, что открытие библиотеки нового поколения — важное событие для города:
— В последние годы многие муниципальные библиотеки переживали не лучшие времена в часто нуждающихся в ремонте помещениях с устаревшим фондом. Про современное оборудование и новую мебель библиотечным работникам приходилось только мечтать. Но библиотеки нового поколения стали реальностью после старта национального проекта «Культура», среди главных задач которого — повышение доступности культурных услуг, как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах, обеспечение равного доступа к информации и знаниям. Для Белорецкого района открытие детской модельной библиотеки в рамках проекта является одним из самых важных культурных событий 2024 года. Современное учреждение, несомненно, будет востребовано у детей и взрослых, будет способствовать культурно-просветительскому развитию жителей города. Создание таких современных культурно-образовательных площадок в Республике Башкортостан при всесторонней поддержке Главы Радия Хабирова — это, прежде всего, забота о населении, заинтересованность в продвижении содержательного, познавательного досуга, самореализации детей, молодежи и взрослых, а также совершенно новый этап в деятельности библиотеки.
Первый заместитель главы администрации Белорецкого района Республики Башкортостан Юрий Точилкин в своей приветственной речи отметил, что Центр детского чтения «Синяя птица» — первая библиотека нового поколения в Белорецке, которая открывает свои двери в новом качестве в год своего 75-летия. Важно, что библиотека — это обновленное открытое городу и населению пространство, где люди встречаются друг с другом. Модельная библиотека — это веха в дальнейшем развитии города!
Библиотека стала доступной для всех категорий пользователей, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сеть wi-fi обеспечивает открытый доступ к электронным библиотекам в любой точке помещения.
- Мы очень любим эту библиотеку, часто посещаю её вместе с детьми. Здесь всегда проходят интересные, познавательные мероприятия. А главное здесь ‒ это книги, и не только художественные, но и специальная литература, которая нам нужна для обучения и дополнительных знаний. Стало красиво, уютно, современно... В отличие от обычной библиотеки, здесь много разных площадок, где каждый читатель найдет себе занятие по душе, - поделилась посетитель библиотеки Виктория Тимохина.
Для читателей созданы современные площадки: арт-холл, залы детского чтения и досуга и подросткового чтения, конференц-зал, мультстудия «АниМагия», краеведческая лаборатория «Истоки былого», зал мастер-классов, библиокафе. С 2018 года библиотека официально развивает ценности культурного волонтерства как Добро.Центр.
В ходе экскурсии в отделах была представлены различные направления для читателей: от знакомства с новой литературой и чтения до краеведческих мастер-классов и интерактивных занятий. Сотрудники и волонтеры культуры библиотеки презентовали гостям новые информационные услуги библиотеки, техническое оборудование, оформление читательских зон, открытые фонды. Всего в детской библиотеке работают 11 клубов по интересам.
Трансляции Виртуального концертного зала станут новой формой интеллектуального культурного досуга для жителей и гостей города. Ежемесячно будет представлен разнообразный репертуар трансляций, призванных знакомить аудиторию со знаменитыми постановками мировой сцены.
В ходе реализации проекта появились отдельные пространства для комфортного обучения в лаборатории «Гений места». С 2023 года Центр детского чтения «Синяя птица» является точкой концентрации талантов для начинающих журналистов и мультипликаторов. Занятия по журналистике будут проводиться совместно с партнерами города в сфере СМИ.
- Сегодня в учреждении больше 7 тысяч юных читателей, многие приходят сюда едва ли не каждый день, именно для них фонд библиотеки пополнился на 4232 экземпляра. Кроме книжных изданий в библиотеку поступили книги новых форматов: электронные, книги с запахом, научно-популярные энциклопедии с дополненной реальностью 3D и 4D и документы со шрифтом Брайля, – отметила директор централизованной библиотечной системы Белорецкого района Любовь Кузьмина.
Благодаря национальному проекту «Культура» с 2019 года созданы и активно работают 16 библиотек нового поколения в Туймазинском, Благоварском, Илишевском, Дюртюлинском, Караидельском, Кугарчинском, Стерлитамакском, Чекмагушевском, Дуванском, Иглинском, Кигинском, Салаватском, Учалинском, Ишимбайском, Белокатайском районах.
В Башкортостане по итогам 2024 года будет создано 20 модельных библиотек нового поколения. 27 сентября состоится открытие Центральной библиотеки г. Салавата, 17 октября – открытие Кляшевской сельской модельной библиотеки.