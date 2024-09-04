В Башкирии Центр детского чтения открылся после модернизации

В Белорецке после модернизации открылся Центр детского чтения «Синяя птица» Белорецкого района. На базе детской библиотеки созданы библиотека нового поколения, виртуальный концертный зал, Добро.Центр волонтеров культуры. Модернизацию провели по нацпроекту «Культура». На данный проект из федерального бюджета выделено более 8,44 млн. рублей, сообщили «Башинформу» в пресс-службе минкультуры.

Заместитель министра культуры Республики Башкортостан Ильнур Мухьянов направил поздравление гостям и участникам мероприятия и отметил, что открытие библиотеки нового поколения — важное событие для города:

— В последние годы многие муниципальные библиотеки переживали не лучшие времена в часто нуждающихся в ремонте помещениях с устаревшим фондом. Про современное оборудование и новую мебель библиотечным работникам приходилось только мечтать. Но библиотеки нового поколения стали реальностью после старта национального проекта «Культура», среди главных задач которого — повышение доступности культурных услуг, как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах, обеспечение равного доступа к информации и знаниям. Для Белорецкого района открытие детской модельной библиотеки в рамках проекта является одним из самых важных культурных событий 2024 года. Современное учреждение, несомненно, будет востребовано у детей и взрослых, будет способствовать культурно-просветительскому развитию жителей города. Создание таких современных культурно-образовательных площадок в Республике Башкортостан при всесторонней поддержке Главы Радия Хабирова — это, прежде всего, забота о населении, заинтересованность в продвижении содержательного, познавательного досуга, самореализации детей, молодежи и взрослых, а также совершенно новый этап в деятельности библиотеки.

Первый заместитель главы администрации Белорецкого района Республики Башкортостан Юрий Точилкин в своей приветственной речи отметил, что Центр детского чтения «Синяя птица» — первая библиотека нового поколения в Белорецке, которая открывает свои двери в новом качестве в год своего 75-летия. Важно, что библиотека — это обновленное открытое городу и населению пространство, где люди встречаются друг с другом. Модельная библиотека — это веха в дальнейшем развитии города!