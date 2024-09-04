В Башкирии пройдет семейный литературный фестиваль «Сила слова»

21 и 22 сентября в г. Благовещенске пройдет семейный литературный фестиваль «Сила слова». За прошедшие три года фестиваль стал одним из самых знаковых культурных событий города и региона, а интерес к нему проявили тысячи жителей не только Благовещенска, но и Уфы, Бирска, Стерлитамака и других городов Республики Башкортостан.

Фестиваль традиционно знакомит любителей современной книги с самыми актуальными произведениями детской и взрослой литературы и известными российскими авторами. Литературным хедлайнером «Силы слова» выступит публицист, писательница, литературный критик и телеведущая, автор нашумевшего романа «Кысь» и лауреат многочисленных литературных и телевизионных премий Татьяна Толстая. На встрече с читателями она расскажет о своем творческом пути и необычном авторском эксперименте – сборнике «Механическое вмешательство» издательства «Альпина Паблишер», который был написан в соавторстве с... искусственным интеллектом! Кроме того, Татьяна Толстая встретится с библиотекарями города на образовательном треке. Приезд знаменитости такого уровня – это поистине яркое событие как для почитателей ее таланта, так и для людей, просто предпочитающих общение с умным, интересным и самобытным собеседником.

Также гостями фестиваля станут писательница и психолог Виктория Шиманская, писатель, журналист и актер Григорий Служитель, режиссер, сценарист и писатель из Дагестана Ислам Ханипаев, детская писательница Алла Ботвич, башкирские авторы Асия Арсланова и Гульшат Абдеева и другие деятели культуры.

Культурно-образовательный проект реализуется при поддержке компании СИБУР в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел».

Семейный литературный фестиваль «Сила слова» даёт возможность пообщаться с известными российскими авторами и приобщает горожан к чтению и актуальным культурным и литературным явлениям. Программа мероприятия рассчитана на разновозрастную аудиторию, от малышей до взрослых читателей, в том числе – на людей с ограниченными возможностями здоровья.

Помимо творческих встреч с именитыми писателями, лекций и автограф-сессий, посетители приглашаются на книжный маркет. Его особенность – широкий выбор книг, в том числе редких, которые не всегда встретишь в книжном магазине, а также специальные цены. На маркете будут представлены самые востребованные новинки от ведущих российских издательств, а также коллекция книг от магазина Посольства Музея современного искусства ZAMAN (г. Уфа).

Для детей пройдут тематические мастер-классы и настольные игры, а школьники смогут посоревноваться в ораторском мастерстве на конкурсе чтецов.

В этом году на фестивале будет существенно расширена театральная часть программы. Зрителей ждут поистине удивительные и захватывающие постановки. Уличный театр Де Буфо – уникальный проект из Уфы, который работает в жанрах пантомимы, театральной клоунады и буффонады представит флешмобы, игры, театральные мастер-классы.

Вербатим-спектакль «Только не я», созданный в рамках проекта против буллинга и организованный Музеем истории российской литературы им. В. И. Даля (г. Москва), даст много пищи для размышлений. Он позволит подросткам и взрослым увидеть проблему травли с разных сторон и вместе нащупать способы её решения. В ербатиме примут участие благовещенские школьники. После просмотра зрители обсудят затронутую в спектакле тему буллинга.

На фестивале традиционно будет работать уфимская кофейня-лекторий «Кшиштоф», которую представят не только гостеприимные бариста с ароматным кофе, но и постоянные резиденты – Нели Кутеева, Алена Мингалеева, Ольга Емелёва и Сергей Бархатов.

Завершит яркую и насыщенную программу фестиваля актер театра и кино в МХТ им. А. П. Чехова Иван Дергачёв. Он представит свой авторский моноспектакль «Спектакля нет». Это смелая режиссерская работа, в которой трогательные воспоминания из жизни сплетаются с импровизациями в масках Дель Арте.

Кроме того, на фестивале будут организованы зона настольных игр, уютный читательский уголок, точка буккроссинга и место для раздельного сбора отходов.

Полная программа фестиваля также представлена на сайте и в социальных сетях. Вход бесплатный, на некоторые мероприятия необходима предварительная регистрация. Место проведения: Благовещенск, ГДК, ул. Седова, д. 98.

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