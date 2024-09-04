В Башкирии отметят День национального костюма народов республики

В Башкортостане ежегодно во вторую пятницу сентября отмечается День национального костюма народов Республики Башкортостан. В этом году праздник приходится на 13 сентября.

Республиканский центр народного творчества приглашает присоединиться к флешмобу, посвященному Дню национального костюма. Жителям республики предлагается публиковать в социальных сетях фотографии в национальных костюмах у памятников природы, архитектуры и зодчества, записать видеоролик, в котором они исполняют элементы народного творчества. Это могут быть народные песни, танцы, игра на музыкальных инструментах.

К посту нужно добавить хештеги: #МКРБ #ЭтноСтильРЦНТ #деньнациональногокостюма. Флешмоб продлится до 15 сентября.