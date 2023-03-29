Хореограф Ольга Андреева: «Никогда не жалеть себя и не сдаваться!»

Ольга Андреева – заслуженная артистка Башкортостана, известный хореограф-постановщик, художественный руководитель народного ансамбля народного танца «Кружева». В прошлом солистка прославленного Ансамбля народного танца им. Файзи Гаскарова, она уже много лет передает профессиональный и жизненный опыт своим подопечным. Красивая, хрупкая женщина с нежным лицом Одри Хепбёрн и тихим голосом на самом деле обладает железной волей и талантом успешного руководителя. В марте 2023 года балетмейстер отметила свой юбилей. Журналист «Башинформа» Лейла Аралбаева побеседовала с юбиляром.
- Ольга Леонидовна, расскажите о своей семье и о ваших первых шагах в искусстве. Где и у кого вы учились?
- Музыка и танец вошли в мою жизнь еще в детском саду, когда из всей группы для танца на праздник отобрали всего четыре девочки. Это-то и определило мою судьбу. В нашей семье все любили музыку и песни. Мама – Андреева-Нугуманова Альвера Сагарьяровна любила слушать искрометные цыганские песни в исполнении Николая Сличенко. Нам с сестрой покупали музыкальные пластинки, и мы часто перепевали эти песни.
Так сложилось, что мой путь продолжился в искусстве, а моя сестра Ирина стала кандидатом медицинских наук, уже много лет работает в клинике. За работу в ковид-госпитале была награждена почетной грамотой, подписанной Владимиром Путиным. У неё тоже на днях был юбилей. Мама всегда нами гордилась, что у неё две доченьки - одна лечит тело, другая душу.
Как-то в детстве наша семья отдыхала в санатории. Местный массовик-затейник разыгрывал призы. Заученная с телевизора зажигательная «Цыганочка» мне, 5-летней, принесла победу. Именно тогда мама, как истинный педагог, заметила во мне талант артистки. Папа Леонид Григорьевич мечтал, чтобы младшая дочь стала экономистом, но мудрая мама, влюбленная в балет, когда я подросла, направила меня в хореографию. Все девушки ее поколения были фанатами балета. В конце 60-х годов в Уфу вернулись выпускники Вагановской школы – Гузель Сулейманова, Майя Тагирова, Фердаус Нафикова, Али Бикчурин. Это было время расцвета башкирского балета.
В декабре 1985 года в Уфе было открыто хореографическое училище, а уже в 1986 году, прозанимавшись четыре года в детской студии ансамбля «Салават Юлаев» (ныне «Мирас»), мне открылась дверь в профессиональный мир танца. Вышедшая тогда на заслуженный отдых солистка Башкирского оперного театра, народная артистка РСФСР Фердаус Валеевна Нафикова взяла наш класс народников по предмету классический танец. Народный танец поначалу у нас вел Лев Елисеевич Бородуллин, позже нас передали Марату Аглямовичу Каримову, который также завершил творческую карьеру и перешел к преподаванию. И со всей своей освободившейся энергией и опытом они принялись шлифовать нас, юные дарования….
Дуэт Нафиковой и Каримова символизировал ленинградскую и воронежскую школы высшего пилотажа хореографии. Жесткость и профессионализм, безупречность и выучка отличали этих двух корифеев-монстров своего дела! Крепкие тиски двух очень требовательных профессионалов выработали в нас физическую выносливость, трудоспособность и твердый характер. Никогда не жалеть себя и не сдаваться! До сих пор помню слова Фердаус Валеевны: «Кто-кто, но ты будешь у меня танцевать!» И я пошла танцевать.
- Вы работали в ансамбле им. Гаскарова в годы его расцвета, невероятной популярности. Как вы оказались в этом легендарном коллективе?
- После окончания училища в 1991 году на выпускном экзамене нас отобрала Мубарякова Шида Тагировна – художественный руководитель Гаскаровского ансамбля. Мы были вторым потоком профессиональных танцоров с дипломом «Артист балета». Ушанов Юлай Гиниятович, который тогда вел классику в ансамбле, говорил: «Ну что, дипломированные, доказывайте, на что вы способны!». Мы с моими одноклассниками, ныне уже народными артистами Алсу Шафигуллиной, Эльвирой Набиевой, Азаматом Нуримановым и заслуженным артистом Азаматом Валиуллиным начали доказывать.
Нашу жизнь формируют люди, которые с нами пересекаются на жизненном пути и невольно формируют нас. Вообще, мне по жизни очень повезло быть рядом с властными и неординарными личностями. Под чутким оком заслуженных артистов РФ, женского репетитора Асадуллиной Гузель Рашидовны и мужского репетитора Абдульманова Рима Салимьяновича, активно стали вливаться в основной состав и познавать секреты мастерства. Яркая, импульсивная и харизматичная Гузель по своему темпераменту очень напоминала нам Нафикову – «Федю», как мы школьниками между собой ее называли. И та, и другая были звездами с характером воина. Как говорила Гузель, «хореография – жесткий вид искусства. Ты или выходишь на сцену и доказываешь, или уходишь», «Хороший человек – это еще не профессия». Было непросто: были розы и слезы, взлеты и падения…
- Что самое трудное в вашей профессии?
- Самое трудное в нашей профессии – не поддаться искушению сдаться и сказать: «Всё, я больше не могу» незадолго до победы. Я по характеру та лягушка из притчи о двух лягушках-подружках, одна из которых, барахтаясь в сметане, сделала из нее масло, поднялась наверх и выпрыгнула. Я по жизни борец! Чему и учу своих воспитанников. Никогда не отчаиваться и не сдаваться судьбе! Жизнь очень сложная штука. Вспоминаю 2012 год. Кто работал со мной в ансамбле, знает мою трагедию. В мой день рождения 16 марта мы выступили в Концертном зале им. Чайковского в Москве, потом улетели в Турцию на праздник «Навруз». И на следующий день я узнаю, что 17 марта умерла мама. Жизнь разделилась на до и после... Спасла работа. Так что день рождения для меня – время философских рассуждений о смысле жизни и предназначении человека.
- Какие танцы, в которых вы выступали, вам нравились больше всего?
- В ансамбле были разные исполнители, лирики и «группа захвата», как мы себя называли. Исполняли сложные, силовые и техничные танцы, требующие больших энергетических затрат. Люблю и ценю этих профи, безжалостно отдающих себя искусству. Все они сейчас по-прежнему занимаются любимым делом, но уже в качестве педагогов-репетиторов – это народные артистки Илюза Нугманова, Альбина Нуриманова, Айсылу Гайнетдинова, заслуженная артистка Алсу Зиннурова. Думаю, они все согласятся, что одним из любимых и сложных танцев был греческий «Сиртаки». Я танцевала второе соло.
За 22 года работы в Гаскаровском ансамбле я станцевала практически весь репертуар. Именно с приходом Шиды Тагировны были приглашены московские постановщики, репертуар обновился новой программой, обновленный репертуар ставился на нас. Ансамбль вышел на новый профессиональный уровень, была создана большая зарубежная программа «Танцы народов мира».
В 1996 году ансамбль им. Гаскарова был удостоен звания «академический». Могу с полной уверенностью сказать, что это произошло именно благодаря нашему поколению дипломированных специалистов, учеников Нафиковой и Каримова! Нас было восемь каримовских: трое с первого выпуска и пятеро со второго. Это был расцвет коллектива, огромное количество заграничных гастролей. Благодаря ансамблю мы увидели практически весь мир, прославляя наше искусство и республику!
Одной из первых поездок была Венгрия, затем Израиль. Именно там я сдружилась с моей близкой подругой Гузель Исламгуловой, с которой по сей день очень дружна. У нее сейчас тоже есть свое детище – студия башкирского танца. Мне очень нравится ее творчество и манера исполнения, которую она нашла для своих исполнительниц.
- Многие знают вас как создателя и руководителя ансамбля «Кружева». Преподавание стало естественным продолжением вашей творческой карьеры?
- Все рано или поздно приходят к педагогической деятельности, чтобы передать свой накопленный опыт и отдать багаж знаний, данный нам нашими наставниками. Я к этому пришла в 26 лет, еще в 1999 году, когда меня пригласили создать ансамбль народного танца в институте. Я пришла практически в пустыню, где не было ни состава людей, ни костюмов, ни танцев, ни даже поначалу балетного зала... Но юношеский максимализм и желание реализоваться взяли верх. У каждой Золушки должна быть своя добрая фея, которая в тебя поверит и даст тебе хрустальную туфельку. Такой для меня стала Вера Григорьевна – директор студенческого клуба, режиссер массовых мероприятий, заслуженный работник культуры. Неугомонная, творческая, креативная, вечно наполненная идеями и вдохновением, крёстная мама моего детища «Кружева».
В том далеком году в вузе существовала очень добрая атмосфера молодости и творчества. Все руководители дружили между с собой, культорги уважали и помогали в работе со студентами. На год раньше в свою команду она пригласила чету Динара и Эльмиры Зинатуллиных – заслуженных работников культуры, которые уже 25 лет руководят ансамблем «Грация». С тех пор наш тройственный союз режиссера и двух хореографов неразлучен. Мы можем посмеяться и поплакаться друг другу, так как проблемы одни и те же. Как говорится, «тяжела и неказиста жизнь руководителя и артиста». Тогда я еще танцевала в гаскаровском ансамбле и вела коллектив в вузе. В жизни вообще важно найти своих людей, а в творчестве особенно! Таких, которые думают и видят, как ты, питаются одной космической энергией созидания…
- За время своего существования «Кружева» не раз становились победителями всероссийских, республиканских и городских танцевальных конкурсов и фестивалей. Ансамбль обладает огромным количеством наград, грамот и дипломов. Вы выступаете как постановщик танцев, сколько их уже в вашем творческом багаже?
- Моему любимому ансамблю народного танца «Кружева» на следующий год исполнится 25 лет. Серьезный срок с серебряным оттенком опыта и послужного списка побед: Испания-2005, Франция-2007, 2009, Великобритания-2008, Турция-2013, 2014, Южная Корея-2013, Олимпиада в Сочи-2014, Китай-2017, 2018, Казахстан-2019, Каталония-2019, Белоруссия-2021.
За все эти годы я поставила более 30 танцевальных номеров, которые являются визитными карточками коллектива. Это башкирские «Цветущий край», «Наездницы», «Башкирские цветы», лирический русский «Русская шкатулка» и задорный «Забава», «Кадриль», корейский «Ариран», казахский «Агугай», китайский «Когда распускаются пионы», аргентинское танго «История любви» и другие. Только в этом году в Москве ансамбль завоевал Гран-при с башкирским танцем «Древо жизни» - «Шежере».
Количество выпускников, для которых «Кружева» стали семьей, - огромно, и эти кружевные сети крепко держат в объятиях истинной любви и магии народного танца. Как хореограф и балетмейстер, я всегда искала своих исполнителей моих задумок. Здесь важны и внешние данные, и внутренняя энергия и духовность. Музыка для меня всегда первична. А хорошая музыка – это 50 процентов успеха и попадания в десятку, когда сходится всё: и музыка, и хореография, и рисунок танца, и костюм, всё в одном хитросплетении твоей фантазии.
Конечно же, нельзя не сказать про создание сценического танцевального костюма. Это отдельное искусство. Я благодарна судьбе, что уже много лет сотрудничаю с самым талантливым художником по костюмам Анной Галеевной Барановой, Аннушкой, как я ее называю. С ней мы всегда были на одной волне, она создатель всех моих задумок и идей. Практически все костюмы созданы в совместном интеллектуальном труде с этой талантливейшей художницей. Не перестаю благодарить судьбу, что мне повезло с моим окружением единомышленников.
- Темой вашей магистерской диссертации стала «Танцетерапия с людьми элегантного возраста». Насколько это направление интересно и развито?
- Отдельная команда новых людей, которые вошли в мою жизнь семь лет назад и уже плотно заняли свое место в моем сердце – это мой экспериментальный танцевальный клуб «Возраст счастью не помеха». Моя магистерская диссертация «Танцетерапия с людьми элегантного возраста» неожиданно «взорвала» засидевшихся на пенсии людей и дала свои результаты. В этом году с моим проектом «Связь трех поколений», где мы говорили о пользе танца и совместном танцевальном творчестве между детьми, студентами и школьниками, дошли до полуфинала по Приволжскому федеральному округу премии «Мы вместе». О нашем танцевальном клубе рассказали в передаче «Доброе утро» на Первом канале.
Проект «Возраст счастья» возник не случайно. Закончив сценическую деятельность, каждый задумывается о том, что дальше, как сделать свою жизнь интересной и увлекательной. И я подумала: если я не могу остановить этот процесс, я должна его возглавить. Вот так родился этот успешный и прогрессивный проект.
В моей команде люди возраста 50+, все разных профессий, яркие и самодостаточные, интеллектуальные и позитивные. Кто-то в юности занимался танцами, а кто-то только сейчас постигает возможности своего тела. Я иногда шучу: «Ручка ходит не туда, ножка ходит не туда, наша тетя хореограф говорит, что не беда!». У них у всех отличное чувство юмора, и это здорово!
- Как вам удается каждый раз сделать так, что ваши подопечные смотрятся как профессионалы? В чем секрет успеха?
- Секрет успеха моих команд – что «Кружева», что «Возраст счастью не помеха» в том, что нужно подарить искусству целую жизнь и искренне любить. Я в профессии перфекционист, и неважно, кого я учу - студентка это 18 лет или дама 58 лет, «вышел на сцену – доказывай», как говорили все мои педагоги. Если ты хочешь что-то получить, ты должен вначале отдать. А самое ценное, что у нас есть – это время нашей жизни.