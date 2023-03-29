Хореограф Ольга Андреева: «Никогда не жалеть себя и не сдаваться!»

Ольга Андреева – заслуженная артистка Башкортостана, известный хореограф-постановщик, художественный руководитель народного ансамбля народного танца «Кружева». В прошлом солистка прославленного Ансамбля народного танца им. Файзи Гаскарова, она уже много лет передает профессиональный и жизненный опыт своим подопечным. Красивая, хрупкая женщина с нежным лицом Одри Хепбёрн и тихим голосом на самом деле обладает железной волей и талантом успешного руководителя. В марте 2023 года балетмейстер отметила свой юбилей. Журналист «Башинформа» Лейла Аралбаева побеседовала с юбиляром.

- Ольга Леонидовна, расскажите о своей семье и о ваших первых шагах в искусстве. Где и у кого вы учились?

- Музыка и танец вошли в мою жизнь еще в детском саду, когда из всей группы для танца на праздник отобрали всего четыре девочки. Это-то и определило мою судьбу. В нашей семье все любили музыку и песни. Мама – Андреева-Нугуманова Альвера Сагарьяровна любила слушать искрометные цыганские песни в исполнении Николая Сличенко. Нам с сестрой покупали музыкальные пластинки, и мы часто перепевали эти песни.

Так сложилось, что мой путь продолжился в искусстве, а моя сестра Ирина стала кандидатом медицинских наук, уже много лет работает в клинике. За работу в ковид-госпитале была награждена почетной грамотой, подписанной Владимиром Путиным. У неё тоже на днях был юбилей. Мама всегда нами гордилась, что у неё две доченьки - одна лечит тело, другая душу.