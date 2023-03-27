В Башкирии почтут память погибшего в страшной аварии народного артиста Фаима Ахмедьянова

В Башкирии почтут память погибшего в страшном ДТП известного стерлитамакского актера, народного артиста РБ Фаима Ахмедьянова. Напомним, «Башинформ» сообщал, что 29 марта 2022 года в результате столкновения с грузовой машиной в Белорецком районе у водителя и пассажирки легкового автомобиля не осталось шансов выжить.

Вечер памяти народного артиста Башкортостана Фаима Абдулганиевича и его супруги Хусны Рафиковны Ахмедьяновых «Һауаларҙа оса ике аҡҡош, Йыраҡтарға китә моңдары…» состоится 31 марта в Башкирском драматическом театре имени Ильшата Юмагулова Стерлитамакского государственного театрально-концертного объединения.

Как сообщает пресс-служба театра, в мероприятии примут участие известные деятели культуры и образования, коллеги, друзья семьи Ахмедьяновых, группа «Караван-сарай», популярные артисты Айдар и Алмаз Юнусовы, коллектив Башкирского драматического театра имени Ильшата Юмагулова, Театра танца.

На большом экране покажут отрывки из спектаклей с участием Фаима Ахмедьянова, будут исполняться башкирские народные песни, танцевальные номера, инструментальные композиции.

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