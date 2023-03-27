Мавзолей Тура-хана в Башкирии разрушают лишайник и растения — ученые

Кэшэнэ Тура-хана нужно обследовать на биоповреждения, вынесли вердикт ученые по итогам предварительного обследования. Специалисты НПЦ по охране и использованию ОКН РБ привлекли к работе коллег-биологов из УФИЦ РАН. К работе по выявлению факторов разрушения мавзолея в ближайшее время также будут привлечены геологи, ботаники и реставраторы.

На данный момент очевидно, что мавзолей механическим и химическим путем медленно разрушают лишайники и травы, закрепившиеся в нишах свода и стен. Ученые в текущем году намерены определить видовой состав этих обрастаний и обсудить методики борьбы с теми, кто негативно влияет на сохранность объекта.

Как известно, старинное сооружение пострадало и от рук вандалов. Внутри мавзолея есть варварские надписи, граффити. Свою роль в износе памятника играют и погодные условия — ветра, дожди, морозы.

Между тем кэшэнэ Тура-хана планируется центральным объектом будущего Евразийского музея кочевых цивилизаций, в рамках этого проекта предстоит реставрация этого строения, которому порядка 600-700 лет. Как сообщал Башинформ, идею проекта предложил Глава Башкирии Радий Хабиров на открытии историко-культурного комплекса «Шульган-Таш».

В НПЦ пояснили, что разработкой проекта реставрации кэшэнэ займется лицензированная организация, и только после этого будет проведена консервация объекта. Ученые заверили, что вмешательства будут минимальными.