Радий Хабиров поздравил с профессиональным праздником работника культуры из Башкирии

Сегодня в России отмечается день работника культуры, в связи с этим Глава РБ Радий Хабиров поздравил с профессиональным праздником мастерицу Фанису Гольцову из Архангельского района Башкирии.

«Фаниса Фаритовна руководит клубом декоративно-прикладного искусства Орловского сельского дома культуры. Более 15 лет она занимается ткачеством и учит ему местных детишек. Муж Фанисы Фаритовны Алексей Николаевич помогает супруге – мастерит станки для ткачества и решает оргвопросы. Такой интерес к ремеслу у семьи Гольцовых – от бабушек с обеих сторон. Их одежда, скатерти, салфетки в доме сохранились до сих пор. Старшая дочь Эльвира тоже полюбила ткацкое дело, преподает его в Медногорске Оренбургской области», - написал Радий Хабиров.

Глава Башкирии отметил, что Фаниса Гольцова вносит большой вклад в сохранение историко-культурного наследия, популяризацию и развитие народного творчества. Проводит семинары, мастер-классы по возрождению ковроткачества. Её работы стали настоящим брендом Архангельского района. У Фанисы Гольцовой много наград разных фестивалей и конкурсов, почетных грамот. В 2021 году ей присвоили звание «Заслуженный работник культуры Башкортостана».