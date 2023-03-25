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Вчера, 16:48

Радий Хабиров поздравил с профессиональным праздником работника культуры из Башкирии

телеграм-канал Радия Хабирова
Фото:телеграм-канал Радия Хабирова

Сегодня в России отмечается  день работника культуры, в связи с этим Глава РБ Радий Хабиров поздравил с профессиональным праздником мастерицу Фанису Гольцову из Архангельского района Башкирии.

«Фаниса Фаритовна руководит клубом декоративно-прикладного искусства Орловского сельского дома культуры. Более 15 лет она занимается ткачеством и учит ему местных детишек. Муж Фанисы Фаритовны Алексей Николаевич помогает супруге – мастерит станки для ткачества и решает оргвопросы. Такой интерес к ремеслу у семьи Гольцовых – от бабушек с обеих сторон. Их одежда, скатерти, салфетки в доме сохранились до сих пор. Старшая дочь Эльвира тоже полюбила ткацкое дело, преподает его в Медногорске Оренбургской области»,  - написал Радий Хабиров.

Глава Башкирии отметил, что  Фаниса Гольцова  вносит большой вклад в сохранение историко-культурного наследия, популяризацию и развитие народного творчества. Проводит семинары, мастер-классы по возрождению ковроткачества. Её работы стали настоящим брендом Архангельского района. У Фанисы Гольцовой много наград разных фестивалей и конкурсов, почетных грамот. В 2021 году ей присвоили звание «Заслуженный работник культуры Башкортостана».

Автор:Роман Якимчук
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