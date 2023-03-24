«Давай познакомимся»: в Башдрамтеатре состоялся проект для особенных детей

Проект «Давай познакомимся» для детей с ограниченными возможностями здоровья в Башкирском академическом театре драмы им. М. Гафури состоялся впервые.

Организаторами мероприятия являются «Региональная общественная организация Совет матерей „Материнское сердце“ Республики Башкортостан» и Башдрамтеатр им. М. Гафури, рассказала «Башинформу» пресс-секретарь театра Ирина Захарова.

В проекте приняли участие дети с ОВЗ, обучающиеся в средних школах, коррекционных школах столицы и находящиеся на дистанционном и домашнем обучении.

«С Башдрамтеатром им. М. Гафури нас связывают давние творческие связи, — говорит Гульшат Ибрагимова, председатель Региональной общественной организации Совет матерей „Материнское сердце“ РБ. — Наши дети — частые гости в этом прекрасном театре. У нас очень много совместных мероприятий для детей с ограниченными возможностью здоровья. Это утренники, новогодние представления, благотворительные елки, шествие первоклассников и многое другое. И в этом году мы решили для старшеклассников 9-11 классов организовать проект „Давайте познакомимся“, для того чтобы выпускники познакомились и в дальнейшем общались между собой. Мы очень благодарны коллективу театра за эту возможность».

В рамках проекта подопечные организации встретились и пообщались с актерами театра и посмотрели спектакль «Внутри меня цунами». Это уникальный спектакль, авторами пьес которого являются сами же подростки.

Пьесы были написаны в рамках проекта «ДрамКвадратик» под руководством шеф-драматурга Ангизы Ишбулдиной. После успешного показа режиссерских эскизов, руководством театра было принято решение, поставить спектакль, состоящий из трех пьес «Подари жизнь» Таисии Ивановой (режиссер Ильшат Мухутдинов), «Без дождя и радуги не будет» Влады Тулуповой (режиссер Алмас Амиров) и «Федот» Айгуль Ибрагимовой (режиссер Зиляра Юлтаева). Кстати, Айгуль сама была подопечной общественной организации Совет матерей «Материнское сердце», а теперь является координатором проектов этой органзации.

«Мы больше всего хотели добиться того, чтобы современные подростки-дети знали, что не стоит молчать о своих проблемах, а нужно говорить. Самое главное, чтобы они знали — они не одни в этом мире. Почему этот спектакль хорошо принимают учащиеся? Потому что для них все переживания, проблемы, даже чувство юмора показанные в спектакле — узнаваемо, ведь подростки написали для подростков», — поделилась впечатлениями Ангиза Ишбулдина.

Как сказал директор театра Иршат Файзуллин, такие встречи важны и нужны. В первую очередь, это способствует социальной адаптации в современном мире детей с ограниченными возможностями здоровья. Одним из ожидаемых целей проекта является постепенное изменение отношения общества к людям с ограниченными возможностями здоровья, восприятие их как равноправных участников общества.