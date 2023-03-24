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Вчера, 22:15

На железнодорожном вокзале Уфа открылась выставка дореволюционных фотографий башкирской столицы

На железнодорожном вокзале Уфа открылась выставка «Уфа в дореволюционной фотографии». Организаторами экспозиции стали Национальный музей Республики Башкортостан и Куйбышевская железная дорога.

На снимках можно увидеть столицу Башкортостана, какой она была в последней четверти XIX века, как преобразилась со строительством железной дороги и моста через реку Белая. На выставке представлены оригинальные снимки Уфы, обнаруженные в коллекции альбомов Эрмитажа, фотографии Жан-Жака Элезю Реклю, сделанные для многотомного издания «Земля и люди», работы Сергея Прокудина – Горского и снимки незаурядного фотографа-любителя Аполлинария Зираха, которого по праву называют первым фотолетописцем в истории губернской столицы.

На железнодорожном вокзале станции Уфа регулярно проводятся художественные выставки, которые находят положительные отклики среди пассажиров, гостей и жителей города.

Выставка будет работать до 20 апреля 2023 года.

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