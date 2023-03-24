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Вчера, 16:22

Коллекция театрального музея Башоперы пополнилась копиями бродвейских афиш Шаляпина

23 марта в Уфу прибыли почетные гости Уфимского Шаляпинского центра — профессор Московской консерватории Николай Кузнецов и режиссер Амина Жаман. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе Уфимского Шаляпинского центра.

В Башкирском театре оперы и балета прошла церемония передачи Аминой Жаман генеральному директору театра Ильмару Альмухаметову копий редких бродвейских афиш выступлений гениального Рудольфа Нуреева. Впервые они были представлены публике в сентябре 2022 года на конференции «Сол Юрок — импресарио» в читальном зале ГИТИС. Теперь эти афиши — достойные экспонаты театрального музея Башкирского оперного театра.

Режиссер и драматург Амина Жаман более 15 лет посвятила изучению творчества гениального танцовщика в архивах и фондах США и Европы, встречалась с его друзьями и коллегами — Михаилом Барышниковым, Фарухом Рузиматовым, Андрисом Лиепа. Итогом работы стало написание пьесы о Рудольфе Нурееве и его легендарной партнёрше Марго Фонтейн.

В год 85-летия Нуреева Амина Жаман приехала в Уфу, чтобы увидеть город его детства и поделиться своими уникальными наработками.

Вечером гости побывали на опере Ж. Массне «Дон Кихот» из репертуара Ф. И. Шаляпина в постановке Аскара Абдразакова и пообщались с режиссером и оперными артистами.

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