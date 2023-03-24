Башкирский Shaman: Элвин Грей сменил имидж перед гастрольным туром

Элвин Грей (Радик Юльякшин) сменил имидж перед гастрольным туром. Фотографии популярного артиста с новой прической и в куртке с российским триколором сопровождают его новый пост в соцсетях «Погнали по городам?».

«Сегодня мы начинаем гастрольный тур. Первый город Чистополь», — поделился с фанатами Элвин Грей.

Не все поклонники творчества артиста положительно оценили перемену его образа, некоторые расстроились. В комментариях его также назвали «Башкирский Shaman».

«С любой причёской, Радик, ты милый, но старая как-то привычнее», — написала одна из фанаток.