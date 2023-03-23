В Уфе откроют мемориальную доску легендарной оперной певице Магафуре Салигаскаровой

В Уфе состоится торжественная церемония открытия мемориальной доски легендарной оперной певице, народной артистке РСФСР и БАССР Магафуре Галиулловне Салигаскаровой.

За свою многолетнюю театральную жизнь Магафура Салигаскарова создала свыше 60 разноплановых образов в операх Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Джузеппе Верди, Александра Бородина, Жоржа Бизе, в спектаклях отечественных и национальных композиторов. Была первой исполнительницей партий в операх башкирских авторов. Певица имела богатый концертный репертуар – она исполняла произведения Антона Рубинштейна, Петра Чайковского и Камиля Сенс-Санса, арии и романсы Хусаина Ахметова, Загира Исмагилова и Наримана Сабитова, Рауфа Муртазина и многих других композиторов, а также русские, башкирские и татарские народные песни.

Магафура Салигаскарова гастролировала по всему Советскому Союзу, была награждена орденом «Знак Почета», удостоена высоких званий заслуженного и народного артиста Башкирской АССР, заслуженного и народного артиста РСФСР.

Торжественная церемония, приуроченная к 100-летию со дня рождения легенды башкирской оперы, состоится в Международный день театра 27 марта в 14.00 часов по адресу: ул. Ленина, 21.