В Чите фестиваль «Цветущий Багульник» открылся концертом Ансамбля имени Гаскарова

21 марта на сцене большого концертного зала Забайкальской филармонии состоялось открытие 47-го международного фестиваля искусств «Цветущий Багульник». Фестиваль открылся сольным концертом Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова, сообщает «Башинформ».



Гаскаровцы представили зрителям Читы насыщенную концертную программу «Танцы народов мира». С этой программой коллектив завоевал множество наград и был удостоен диплома «Посол мира» ЮНЕСКО и золотой медали «Пять континентов». Концерт прошёл в двух отделениях — в него вошли танцы из золотого фонда наследия Файзи Гаскарова и танцы многих народов мира. Каждое выступление сопровождалось бурными аплодисментами.

«Фантастически красивые костюмы, непередаваемые эмоции, в самые неожиданные моменты тебя отрывает от земли вместе с артистами. Большое спасибо организаторам фестиваля за возможность прикоснуться к великолепному творчеству, на сцене Забайкальского края я еще не видела выступлений такого масштаба и мастерства», — поделилась впечатлениями зрительница Светлана Ретивинова.

Концерт Госансамбля прошел в рамках федеральной программы «Мы — Россия» всероссийского гастрольно-концертного плана при поддержке правительства Забайкальского края и министерства культуры Забайкальского края.

- Впервые наш ансамбль выступил в Чите в 1983 году — прошло 40 лет! Это был большой тур по Забайкалью и Дальнему Востоку со сложным маршрутом — кроме Читы, мы выступали в Новосибирске, Хабаровске, Уссурийске и других городах. Символично, что тогда тур гаскаровцев был организован Союзконцертом, а сейчас мы выехали на гастроли при поддержке Росконцерта – правопреемника Союзконцерта. Во время наших гастролей строилась БАМ и мы выступили для строительных бригад, которые строили эту магистраль, и даже ночевали в вагонах. Тогда большая часть танцев в программе была постановки Файзи Гаскарова — например, «Зарифа», «Гульназира», «Косари», «Весенний поток», их до сих пор ансамбль танцует, а танцев народов мира было не так много. Помню, мы танцевали «Ритмы и мелодии Бангладеш», были корейский танец с веерами и «Арагонская хота» — они появились в нашем репертуаре после выступлений в Испании и Южной Корее, — рассказал репетитор мужского состава ГААНТ им. Ф. Гаскарова, заслуженный артист РФ Рим Абдульманов.

Программа «Мы — Россия», открывшаяся по инициативе минкультуры России в 2020 году, впервые с советского времени объединила гастрольную деятельность национальных хореографических и хоровых коллективов, а также оркестров и ансамблей народных инструментов, ансамблей и театров песни и танца. Программа «Мы — Россия» включена в основные мероприятия Года культурного наследия народов России, в части поддержки национальных культур.

47-й Международный фестиваль искусств «Цветущий Багульник» проходит с 21 марта по 4 апреля. В рамках фестиваля состоятся выступления Красноярского академического симфонического оркестра, органиста Андрея Бардина, Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» им. Людмилы Зыкиной, Государственной академической хоровой капеллы России им. А. А. Юрлова и других ведущих мастеров сцены нашей страны.

«В Забайкалье стартовал международный фестиваль искусств «Цветущий багульник». Мы получили сегодня колоссальное удовольствие: открытие и сразу сенсация. Сегодня на нашей сцене удивительный коллектив – Государственный ансамбль народного танца из Уфы. Я благодарю министра культуры Башкортостана Амину Шафикову и руководителя Росконцерта Андрея Малышева – большое вам спасибо за подарок, который вы подарили забайкальскому зрителю» – поблагодарила коллектив министр культуры Забайкальского края Ирина Левкович.