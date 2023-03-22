Про великую и могучую любовь: спектакль «Джамиля» Туймазинского театра показали в Уфе

Накануне в рамках республиканского фестиваля «АРТылыш-фест» на сцене Национального молодежного театра в Уфе был представлен спектакль «Джамиля» Туймазинского государственного татарского драмтеатра. Премьера состоялась полгода назад, в сентябре 2022 года.

Постановка была создана в преддверии 95-летия киргизского писателя, классика советской литературы Чингиза Айтматова, воспевшего красоту Иссык-куля, родной земли и её людей. Нежная и лиричная повесть рассказывает непростую историю двух влюбленных.

У туймазинцев получился достойный первоисточника спектакль с пронзительной лирической интонацией, мягким юмором, удачными актерскими работами. Лаконичное (хронометраж чуть более полутора часов), добротное высказывание режиссера-постановщика Айдара Зарипова в инсценировке Владимира Жеребцова облечено в жанр «история одной любви».

— Мы не отходим от первоисточника: как Айтматов писал про великую и могучую любовь, так и мы ставим именно про нее: что любовь готова пройти сквозь все барьеры и препятствия и иногда бывает выше всех ценностей, — прокомментировал «Башинформу» Айдар Зарипов.

В спектакле много интересных режиссерских находок, очень образный театральный язык. В партитуру спектакля органично вплетается песочная анимация (Зульфия Гареева). Декорации художника Булата Ибрагимова хороши своей лаконичностью, оставляющей на сцене много простора и воздуха, и многофункциональностью (так, к примеру, один и тот же элемент превращается то в арбу, то в пригорок, то в качели). И зелёное платье главной героини, которая словно живой цветочек на фоне одинаковых сельчанок в мужских пиджаках.

Спектакль вышел музыкальный, в нем используются киргизские народные песни, которые звучат на языке оригинала.

В спектакле участвует практически вся труппа. В театре пополнение, недавно пришла молодежь. Зрителей покорили мастера Расиля Салимгареева (мать Сеита), Данил Нуриханов (взрослый Сеит) и молодежь - Алсу Сайфуллина (Джамиля), Булат Исламов (Сеит в детстве), Ильназ Гаффанов (Данияр) и другие актеры.

На фестивале спектакль, кроме зрителей, посмотрели и обсудили известные российские критики: театровед, критик, заведующая редакцией «Петербургского театрального журнала», куратор внеконкурсной программы «Детский Weekend» на фестивале «Золотая маска» Надежда Стоева (Москва), режиссер, театральный педагог, критик, председатель экспертного совета премии им. М. Королева, член жюри премии «Золотая маска» Виктор Шрайман (Нижний Новгород), а также уфимские театроведы, кандидат искусствоведения, доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель искусств РБ Галина Вербицкая и заслуженный деятель искусств Башкортостана Дина Давлетшина. Критики высоко оценили работу Туймазинского театра.

- Повествование увлекло совершенно невероятным образом, я увидела здесь двойную оптику, как будто смотришь в калейдоскоп. Получилась новая оптика взрослого Сеита Данила Нуриханова и Сеита юного – замечательного Булата Исламова. Для меня это открытие, - поделилась Галина Вербицкая. - В такие моменты, когда кажется, что не за что зацепиться, спасает любовь к жизни как таковой, когда счастье понимается как полнота жизни, как дар – это дорогого стоит. То наслаждение, с которым существуют герои вашего повествования на сцене, дает невероятный заряд.

Спектакль поставлен в рамках проекта партии «Единая России» «Театры малых городов».