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Сегодня, 19:33

Объявлен конкурс на лучший текст для международного диктанта на башкирском языке

Фонд по сохранению и развитию башкирского языка объявил о старте конкурса на тексты, которые будут зачитаны во время проведения акции Международный диктант на башкирском языке. 

Как сообщает пресс-служба Всемирного курултая башкир, на конкурс принимаются тексты по трем направлениям:

- для свободно владеющих башкирским языком (не более 220 слов) - текст, посвященный Году полезных для малой родины;
- для тех, кто только начал изучать башкирский язык (не более 150 слов) - текст, посвященный Году педагога и наставника, объявленного в России;
- для тех, кто использует северо-западный диалект башкирского языка (не более 150 слов) - текст, посвященный Году науки и образования, объявленному Всемирным курултаем башкир.

Текст необходимо присылать на электронную почту [email protected] до 23.00 3 апреля.

По каждому направлению оргкомитет определит победителя, для них предусмотрены призы номиналом 5 тысяч рублей. Их тексты будут зачитываться во время проведения диктанта.

Автор:Лейла Аралбаева
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