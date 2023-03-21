Объявлен конкурс на лучший текст для международного диктанта на башкирском языке

Фонд по сохранению и развитию башкирского языка объявил о старте конкурса на тексты, которые будут зачитаны во время проведения акции Международный диктант на башкирском языке.



Как сообщает пресс-служба Всемирного курултая башкир, на конкурс принимаются тексты по трем направлениям:

- для свободно владеющих башкирским языком (не более 220 слов) - текст, посвященный Году полезных для малой родины;

- для тех, кто только начал изучать башкирский язык (не более 150 слов) - текст, посвященный Году педагога и наставника, объявленного в России;

- для тех, кто использует северо-западный диалект башкирского языка (не более 150 слов) - текст, посвященный Году науки и образования, объявленному Всемирным курултаем башкир.



Текст необходимо присылать на электронную почту [email protected] до 23.00 3 апреля.

По каждому направлению оргкомитет определит победителя, для них предусмотрены призы номиналом 5 тысяч рублей. Их тексты будут зачитываться во время проведения диктанта.