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Вчера, 20:46

В Уфе в рамках сотрудничества с ГИТИСом стартовали первые мастер-классы

В Уфе в рамках сотрудничества министерства культуры Республики Башкортостан с ГИТИС (Российский институт театрального искусства) стартовали первые мастер-классы. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе ведомства.

20–22 марта в малом зале Башдрамтеатра им. Мажита Гафури проходят занятия по направлению «Театральная звукорежиссура. Новейшие технологии и оборудование». Мастер-класс дают доцент, кандидат технических наук Станислав Шевцов и старший преподаватель Анатолий Вейценфельд.

А в камерном зале Национального молодежного театра им. Мустая Карима проходят занятия по направлению «Световые технологии в театре». Уроки проводит преподаватель, художник по свету Павел Бызов.

Напомним, в рамках третьего форума «Арт-Курултай» состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между министерством культуры Башкортостана и ГИТИСом.

Автор:Лейла Аралбаева
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