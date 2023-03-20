В Уфе Ансамбль старинной и современной музыки приглашает на концерт «Магия барокко»

Новый творческий коллектив — Ансамбль старинной и современной музыки приглашает на концерт «Магия барокко», который состоится 23 марта в Концертном зале имени Шаляпина Уфимского государственного института искусств им. Загира Исмагилова.

В программе концерта — музыка Иоганна Себастьяна Баха, Георга Филиппа Телемана, Георга Фридриха Генделя, Антонио Вивальди. По словам руководителя коллектива, заслуженного деятеля искусств Республики Башкортостан, кандидата искусствоведения, доцента Азамата Хасаншина, данный проект направлен «на популяризацию академической музыки как искусства, в котором заключены вечные, абсолютные непреходящие ценности человеческого бытия.

— К сожалению, программы обучения молодых музыкантов, а также репертуар отечественных оперных театров и филармонических оркестров ограничены рамками очень короткого хронологического периода существования европейского искусства: условно от конца XVIII в. до первой трети ХХ вв. (примерно 150 лет из более чем тысячелетней истории европейской музыки), — рассказал «Башинформу» Азамат Хасаншин. — Это, с одной стороны, значительно обедняет профессиональное развитие творческой молодёжи (оставляя серьёзные пробелы в получаемом ею образовании), а с другой, — предельно сужает предлагаемое публике «пространство слушания», ограниченное рамками только одного, классико-романтического стиля. Без знания всей панорамы истории музыки не возникнет понимание того, куда стремиться в будущем, без овладения всей стилистикой выразительных средств от музыки Возрождения до второго авангарда и поставангарда воспитание образованного российского музыканта невозможно.

13 марта в Уфимском училище искусств (колледже) с большим успехом прошёл первый концерт Ансамбля старинной и современной музыки под названием «Барокко на все времена». В составе ансамбля играют студенты УГИИ, Уфимского училища искусств и артисты Национального симфонического оркестра РБ.

Солисты: лауреаты международных и всероссийских конкурсов, преподаватели, студенты и аспиранты УГИИ и УУИ Эльвира Кашаева (вокал), Элиза Гайзуллина, Мария Кравцова, Ангелина Бисимбаева (флейта, класс профессора Лидии Фоменко), Анжелика Перони (класс профессора Гульнары Назиуллиной). Дирижёр — Азамат Хасаншин.

Начало концерта в 17.00. Вход свободный.

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