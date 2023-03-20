В Башкирском театре оперы и балета прошли «Нуреевские дни»

С 15 по 19 марта в Башкирском театре оперы и балета проходил ежегодный проект «Нуреевские дни». В этом году он был посвящен 85-летию со дня рождения выдающегося танцовщика балета Рудольфа Нуреева.

Как ссобщили в пресс-службе театра, проект стартовал со спектакля, сыгравшего судьбоносную роль для Рудольфа Нуреева, – «Журавлиная песнь». Увидев его семилетним мальчиком, будущий артист понял, что его жизнь должна быть связана с балетом.

«Представьте, мальчик, который видел в своей жизни только керосиновую лампу, вдруг попадает с мамой и сёстрами к нам в театр и видит бархатный занавес, люстры, проникается трепетом перед искусством балета», - говорит художественный руководитель балетной труппы Башоперы Леонора Куватова.

17 марта, в день рождения легенды мирового балета, в театре прошло несколько мероприятий.

Руководство театра, артисты балетной труппы и учащиеся Башкирского хореографического колледжа имени Рудольфа Нуреева возложили цветы к барельефу артиста на стене театра.

«В этих стенах великий Руди сделал первые шаги как артист балета, и мы чтим его память», – сказал директор Башкирского театра оперы и балета Ильмар Альмухаметов.

В музее театра открылась фотовыставка «Рудольф Нуреев. Возвращение». На снимках он запечатлён во время своих визитов на родину после долгого периода эмиграции. В 1987 году артист приезжал в Уфу, чтобы проститься с умирающей матерью. В 1989 году в Ленинграде он исполнял партию Джеймса в балете «Сильфида» на родной когда-то сцене Кировского театра. Спустя три года приезжал в Казань и дирижировал балетом «Щелкунчик».

«В эти дни мы чтим память нашего земляка. Человека, который начал свой большой полёт именно в этих стенах, - отметила министр культуры Башкортостана Амина Шафикова. – И мы имеем счастье находиться в тех залах, которые когда-то его вдохновляли».

Специальным гостем театра стала советская и российская балерина Илзе Лиепа, лично знавшая Рудольфа Нуреева.

«Для меня большая честь быть частью празднования дня рождения Рудольфа Нуреева. Его жизнь – удивительный пример того, как человек следует за своим призванием, за своей звездой, как, несмотря ни на что, профессия, для которой человек рождён, прорывается наружу», - сказала Илзе Лиепа.

В Большом зале театра состоялась премьера документального фильма о Рудольфе Нурееве «Нездешний остров», рассказывающая о нескольких месяцах, которые артист провёл на своём острове Ли Галли на юге Италии. Он мечтал создать здесь мировой Центр балета для молодых дарований. Но этой мечте не удалось осуществиться из-за его ранней смерти.

Открытие выставки и кинопоказ были организованы в партнёрстве с международным культурным проектом «Нуреевские сезоны», с которым Башопера сотрудничает уже не первый год. Представитель проекта из Казани Альфия Чеботарёва привезла в дар музею театра два портрета Нуреева, сделанные в 1992 году.

18 марта на сцену Башкирского театра оперы и балета после 10-летнего перерыва вернулся волшебный балет «Сильфида», имевший для Рудольфа Нуреева особое значение. Роль Джеймса была одной из его самых любимых партий, он блистал в ней многие годы на лучших мировых сценах. И именно этот балет Рудольф Нуреев выбрал для своего прощального выступления на некогда родной сцене Кировского театра в Ленинграде в 1989 году.

19 марта на сцену Башоперы в грандиозном гала-концерте вышли будущие артисты балета – учащиеся Башкирского хореографического колледжа имени Рудольфа Нуреева, ведущие солисты театра и приглашённые артисты: прима-балерина «Кремлёвского балета» Александра Криса, солист балетной труппы Музыкального театра им. Станиславского и Немировича Данченко Юрий Выборнов, ведущий солист балета Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана Олег Габышев, артисты балета Челябинского театра оперы и балета Лири Вакабаяси и Кубаныч Шамакеев и победитель проекта «Большой балет» Дмитрий Соболевский. Вечер вёл театровед Сергей Коробков.