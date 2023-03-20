В Башкирии создан оргкомитет по подготовке к 100-летнему юбилею балерины Тамары Худайбердиной

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения известной башкирской балерины Тамары Шагитовны Худайбердиной. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РБ.

Согласно указу в республике создан оргкомитет, который возглавил первый заместитель руководителя администрации Главы РБ по внутренней политике Урал Кильсенбаев. Оргкомитету предстоит разработать и утвердить план подготовки юбилейных мероприятий. Финансирование расходов на эти цели будет осуществляться из бюджетных и внебюджетных источников.

Тамара Худайбердина (1923-1998) - балерина, дочь государственного деятеля и журналиста Шагита Худайбердина, заслуженная артистка России, народная артистка Башкортостана.

Ранее «Башинформ» сообщал, что к 95-летию Тамары Худайбердиной была опубликована книга воспоминаний о ней.