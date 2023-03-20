В Башкирии отметили праздник весеннего равноденствия «Навруз»

В Башкирии 19 марта традиционно отметили республиканский праздник весеннего равноденствия «Навруз», сообщили «Башинформу» в минкультуры региона. Торжество прошло на территории агропарка «Евразия», где выступили представители национальных диаспор и известные артисты.

Участники и гости мероприятия могли посетить выставки, тематические дворики и юрты, спортивные состязания по армрестлингу, подъему гирь и мешков, подтягиванию на перекладине, а также интерактивные площадки.

«У нас в республике проживают более 100 народов, и каждый праздник мы отмечаем вместе — русские, башкиры, татары и многие другие. Праздники нас объединяют, делают нас добрее, светлее. Надеемся, что наши потомки через 10, 50, 100 лет также будут собираться вместе, чтобы делать мир лучше», — сказал заместитель начальника управления по реализации национальной политики администрации Главы Башкирии Ильшат Ханов.

Напомним, Навруз — один из древних календарных праздников, который у многих народов связан с днем весеннего равноденствия 21 марта. В республике его отмечают с 2000 года. Само слово «Навруз» с персидского языка переводится как «новый день».