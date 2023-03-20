Мастерицы вручную создадут «Вышитую карту Башкортостана»

В республике началась работа по созданию «Вышитой карты Башкортостана». Это совместная работа Республиканского центра народного творчества, муниципальных образований республики и мастеров.

Как рассказали «Башинформу» в пресс-службе Республиканского центра народного творчества, карта будет вышита мастерицами полностью вручную. На ней можно будет увидеть не только природные достопримечательности муниципалитетов, но и уникальные традиции народов, проживающих на их территории. Полотно представит собой размер 1,5 на 2 метра.

- Над проектом будет работать группа мастеров из Уфы и из муниципалитетов. Каждый район сам готовил свой макет, в котором он должен был отразить узнаваемость муниципалитета. В основном названия муниципальных образований не будут указаны на карте, и лишь по изображению можно будет догадаться, какой это район, - пояснили создатели проекта.

В работе будут использованы такие материалы, как бисер, мулине, войлок, кожа, полудрагоценные камни, монеты и различные техники вышивания, бытующие в нашей республике. Карта будет вышита в едином полотне.

В 2022 году, объявленном Годом культурного наследия народов России, была реализована масштабная акция — «Вышитая карта Российской Федерации», в которой приняли участие все регионы нашей страны, в том числе и новые. В июне карта была презентована в рамках мероприятий первой Всероссийской детской фольклориады в г. Чебоксары Республики Чувашия.

Осенью 2022 года коллеги из Чувашии озвучили предложение об организации Фестиваля вышитых карт регионов России, который планируется провести в регионе в августе 2023 года. Предложение было поддержано Государственным Российским домом народного творчества имени В. Д. Поленова, и ряд российских субъектов уже ведет работу в этом направлении, в том числе и Республиканский центр народного творчества. Руководством РЦНТ были проведены совещания по реализации проекта «Вышитая карта Башкортостана».