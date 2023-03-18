В Башкирии дали старт работе восьми молодежных добровольческих центров

Участников форума «Арт-Курултай» сегодня по видеосвязи поприветствовала заместитель министра культуры России Надежда Преподобная. Она отметила, что Башкортостан в последние годы стал местом притяжения культурных событий всероссийского и международного масштаба. А в рейтинге информационной активности регионов на федеральной платформе «PRO.Культура.РФ» республика третий год подряд занимает первое место, а также входит в пятёрку лидеров по посещаемости культурных мероприятий.

«Отрадно, что вы сохраняете самобытную многонациональную культуру и вместе с тем развиваете профессиональное искусство, – сказал Надежда Преподобная. – Радует и то, что форум «Арт-Курултай» стал традиционным, растёт география и количество его участников».

На пленарном заседании заместитель министра культуры России дала старт работе восьми новых молодёжных добровольческих центров на базе колледжей Башкортостана в сфере культуры.

В этом году к III Культурному форуму «АРТ-Курултай» приурочен и Республиканский театральный фестиваль «АРТылышFEST» - масштабный проект, на котором представлены лучшие постановки ведущих театральных коллективов Башкортостана. В течение девяти фестивальных дней (с 19 по 27 марта) на главных культурных площадках Уфы будут показаны 13 спектаклей.