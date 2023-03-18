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Вчера, 16:28

Уфа одной из первых примет передвижную выставку «Донбасс – Россия: история и современность»

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Генеральный директор музея современной истории  России  Ирина Великанова на третьем форуме «Арт-Курултай» отметила, что когда приезжаешь в любой регион России, видно, как его руководитель относится к культуре.

«В Башкортостане я уже второй раз и вижу, как Глава республики относится к культуре и ко всем, кто трудится в этой сфере. Меня потрясает, что Радий Фаритович знает историю каждого объекта культуры, знает, где еще что надо построить или отремонтировать из учреждений культуры. Это дорого стоит и вам повезло с руководителем», - отметила Ирина Великанова.

Она рассказала о передвижной выставке «Донбасс – Россия: история и современность», которая открылась 28 февраля в Москве в Государственном центральном музее современной истории России. Она приурочена к 80-летию освобождения Донбасса от фашистских захватчиков и дате начала специальной военной операции. На выставке, главным партнёром которой является Российское историческое общество, будет представлено более 300 предметов из фондовых собраний ГЦМСИР, музеев ДНР и ЛНР, свидетельствующих о неразрывной историко-культурной связи Донбасса и России.

Одним из экспонатов выставки «Донбасс – Россия: история и современность» стал курай. Напомним, на первом заседании Совета по развитию культуры и искусства при Главе Башкортостана были представлены курай периода Великой Отечественной войны и курай, который изготовили бойцы башкирского добровольческого батальона из гильз от крупнокалиберного пулемета Владимирова.

«Курай демонстрирует силу духа башкирских воинов, которые как когда то их отцы и деды во время Великой Отечественной войны делали курай из трубок сбитых вражеских самолетов. Этот курай практически центральный экспонат на нашей выставке в ее разделе, где мы рассказываем, как наши воины сегодня стоят на защите Родины и нашей культуры и русского мира», - сказала Ирина Великанова и сообщила, что данная выставка в Уфе будет представлена летом текущего года с 31 июля по 27 августа на площадке Национального музея Башкортостана. По ее словам, республика стала первым регионом России, который предложил провести выставку «Донбасс – Россия: история и современность» на своей территории.

Напомним, как ранее писал «Башинформ»,  в башкирской столице проходит третий форум «Арт-Курултай». Мероприятие  проходит в преддверии Дня работника культуры. 

Автор:Азат Гиззатуллин
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