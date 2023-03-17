В Уфе в день рождения Рудольфа Нуреева возложили цветы к его барельефу

В субботу, 18 марта, зрители театра увидят ещё один балет, имевший для танцовщика особое значение, — «Сильфида». Роль Джеймса была одной из его любимых партий, он блистал в ней многие годы на лучших мировых сценах. И именно этот балет Рудольф Нуреев выбрал для своего прощального выступления на некогда родной сцене Кировского театра в Ленинграде в 1989 году. Стоит отметить, что костюм Джеймса, принадлежавший Рудольфу Нурееву, хранится в музее театра. К слову, единственном в мире музее, созданном в его честь.

«В этом году мы включили в «Нуреевские дни» балеты, которые словно окольцовывают творчество Рудольфа Нуреева. «Журавлиная песнь» - это его начало, в этом спектакле он станцевал первую сольную партию, а «Сильфида» - закат», - отметила главный балетмейстер балетной труппы Башоперы Леонора Куватова.

В воскресенье, 19 марта, на сцену Башоперы в грандиозном гала-концерте выйдут ведущие солисты театра и приглашённые артисты: прима-балерина «Кремлёвского балета» Александра Криса, солист балетной труппы Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Юрий Выборнов, ведущий солист балета Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана Олег Габышев, артисты балета Челябинского театра оперы и балета Лири Вакабаяси и Кубаныч Шамакеев и победитель проекта «Большой балет» Дмитрий Соболевский (Москва). Ведущий вечера — театровед Сергей Коробков.

Справка

Рудольф Нуреев родился 17 марта 1938 года. Во время Великой Отечественной войны его семья эвакуировалась из Москвы в Уфу. 31 декабря 1944 года мать будущей звезды балета Фарида Нуреева, достав только один билет, повела своих четверых детей, среди которых был и маленький Рудольф, в Башкирский театр оперы и балета на балет «Журавлиная песнь», в котором тогда блистала Зайтуна Насретдинова. У входа в театр стояла огромная толпа, и в образовавшейся давке все пять Нуреевых — мать и четверо детей — прошли на спектакль по одному билету. Рудольф Нуреев впервые увидел настоящий балет, который буквально околдовал его. Позже он признается: именно тогда понял, что будет танцовщиком.В 1953 году Рудольфа Нуреева приняли в балетную студию при Башкирском театре оперы и балета. А в 1955 он получил первую эпизодическую сольную роль всё в том же балете «Журавлиная песнь».