В Уфе в день рождения Рудольфа Нуреева возложили цветы к его барельефу

Сегодня в Башкирском театре оперы и балета состоялось возложение цветов к барельефу Рудольфа Нуреева. Традиционное мероприятие было приурочено к 85-й годовщине со дня рождения легендарного танцовщика.
В нем приняли участие театровед, профессор РГГУ, заслуженный деятель искусств России Сергей Коробков, генеральный директор театра Ильмар Альмухаметов, артисты балета и воспитанники Башкирского хореографического колледжа имени Рудольфа Нуреева.
«Сегодня мы чествуем нашего великого земляка, замечательного танцовщика Рудольфа Нуреева. Это уникальная личность. Великими становятся не просто так, только огромным трудом и самопожертвованием можно достичь таких результатов. И я очень рад, что вместе с нами отдать дань памяти Рудольфу Нурееву пришли и наши будущие звезды сцены. Поздравляю всех нас с днем рождения Рудольфа Нуреева», - приветствовал он участников мероприятия.
После возложения цветов участники церемонии были приглашены в музей театра на открытие фотовыставки «Рудольф Нуреев. Возвращение», где к гостям присоединились министр культуры Башкортостана Амина Шафикова и представитель международного культурного проекта «Нуреевские сезоны» и балерина Илзе Лиепа.
Как отметила Амина Шафикова, экспозиция открывает «Нуреевские дни», которые будут идти в Башкирском театре оперы и балета с 17 по 19 марта, в рамках международного культурного проекта «Нуреевские сезоны» и культурного форума «АРТ-Курултай». Она напомнила, что именно в этих стенах когда-то начинал свой творческий путь Рудольф Нуреев.
«В Башкортостане чтят память о нашем великом земляке. Символично, что открывшийся сегодня в Уфе, форум "Арт-Курултай" совпал с „Нуреевскими днями“, с днем рождения Рудольфа Нуреева. Его личность и по сей день является для многих примером того, как нужно жить, а не служить своей профессии, своему призванию», — отметила министр.
Собранная участниками проекта «Нуреевские сезоны» буквально по крупицам экспозиция включает в себя 20 фоторабот. Они отражают те немногочисленные визиты Нуреева на Родину. На выставке представлены фотографии 1987 года, когда Рудольфу на 48 часов власти разрешили приехать в Уфу проститься с больной матерью. Спустя 28 лет после своего отъезда из Уфы в Ленинград на учебу Нуреев вновь смог постоять на холме, откуда он в детстве наблюдал за проходящими мимо поездами и мечтал о дальних странствиях, встретиться с родной сестрой Разидой и племянником. Фотографии из Уфы были предоставлены Башкирским государственным театром оперы и балета.
Также посетители могут увидеть фотографии из архивов академии русского балета имени А. Я. Вагановой и ТАСС (автор Юрий Белинский). И снимки 1992 года, когда Нуреев вернулся в Россию уже в новом амплуа — дирижера, по приглашению директора Татарского государственного академического театра оперы и балета им. Мусы Джалиля Рауфаля Мухаметзянова. На фотовыставке представлены моменты репетиций в Казани с оркестром в марте «Ромео и Джульетты» и выступление в оперном театре, где Рудольф Нуреев дирижировал балетом «Щелкунчик».
Рассматривая экспозицию, Илзе Лиепа отметила, что давно очарована судьбой Рудольфа Нуреева.
«Это удивительный пример того, как человек идет за своей звездой, - поделилась она своими мыслями. - Нуреев являет своей жизнью пример невероятности. В нашем деле он начал обучаться балету, когда обычно уже заканчивают обучение, и это его не остановило. Он шел к своей заветной мечте, преодолевал все сложности, добивался безупречной техники, развивал кругозор, бесконечно читал и стал очень эрудированным человеком. Он еще в раннем возрасте понял, что быть частью искусства балета — это значит много знать, быть человеком мировой культуры. И он стал им, и беззаветно служил искусству. Я очень рада, что в Башкортостане так чтят его память. Очень хотелось бы, чтобы личность Нуреева и вот этот прекрасный театр стали путеводной звездой для подрастающего поколения».
Продолжением первого дня «Нуреевских дней» стал показ документального фильма «Рудольф Нуреев. Нездешний остров». Фильм снят при поддержке Фонда содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан. Автор сценария и режиссер Татьяна Малова. Картина рассказывает о жизни и творчестве Нуреева в Италии — стране, которую самый известный в мире уфимец любил и ценил особенно. Именно там он владел небольшим архипелагом Ли Галли, на котором мечтал создать международную школу танца для молодых талантов со всего мира.
Работа над лентой была начата еще в 2019 году, в экстремальных условиях пандемии и закрытых границ. Благодаря этому в ней успели запечатлеть воспоминания о Нурееве многих ушедших к сегодняшнему дню выдающихся деятелей искусств Италии, коллег по работе и близких друзей Рудольфа Нуреева — таких как прима-балерина Карла Фраччи, автор знаменитого надгробья на могиле Нуреева Эцио Фриджерио, кинорежиссер Марио Ланфранки и других. В фильме зрители откроют для себя немало неизвестных страниц жизни артиста и хореографа, увидят уникальные кадры фотохроники, рассказ об островах Ли Галли.
Добавим, что кинопоказы продолжатся в кинотеатре «Родина» с 18 по 21 марта. С 19 марта фотоэкспозицию «Рудольф Нуреев. Возвращение» зрители увидят в холле кинотеатра.
В субботу, 18 марта, зрители театра увидят ещё один балет, имевший для танцовщика особое значение, — «Сильфида». Роль Джеймса была одной из его любимых партий, он блистал в ней многие годы на лучших мировых сценах. И именно этот балет Рудольф Нуреев выбрал для своего прощального выступления на некогда родной сцене Кировского театра в Ленинграде в 1989 году. Стоит отметить, что костюм Джеймса, принадлежавший Рудольфу Нурееву, хранится в музее театра. К слову, единственном в мире музее, созданном в его честь.
«В этом году мы включили в «Нуреевские дни» балеты, которые словно окольцовывают творчество Рудольфа Нуреева. «Журавлиная песнь» - это его начало, в этом спектакле он станцевал первую сольную партию, а «Сильфида» - закат», - отметила главный балетмейстер балетной труппы Башоперы Леонора Куватова.
В воскресенье, 19 марта, на сцену Башоперы в грандиозном гала-концерте выйдут ведущие солисты театра и приглашённые артисты: прима-балерина «Кремлёвского балета» Александра Криса, солист балетной труппы Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Юрий Выборнов, ведущий солист балета Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана Олег Габышев, артисты балета Челябинского театра оперы и балета Лири Вакабаяси и Кубаныч Шамакеев и победитель проекта «Большой балет» Дмитрий Соболевский (Москва). Ведущий вечера — театровед Сергей Коробков.
Справка
Рудольф Нуреев родился 17 марта 1938 года. Во время Великой Отечественной войны его семья эвакуировалась из Москвы в Уфу. 31 декабря 1944 года мать будущей звезды балета Фарида Нуреева, достав только один билет, повела своих четверых детей, среди которых был и маленький Рудольф, в Башкирский театр оперы и балета на балет «Журавлиная песнь», в котором тогда блистала Зайтуна Насретдинова. У входа в театр стояла огромная толпа, и в образовавшейся давке все пять Нуреевых — мать и четверо детей — прошли на спектакль по одному билету. Рудольф Нуреев впервые увидел настоящий балет, который буквально околдовал его. Позже он признается: именно тогда понял, что будет танцовщиком.В 1953 году Рудольфа Нуреева приняли в балетную студию при Башкирском театре оперы и балета. А в 1955 он получил первую эпизодическую сольную роль всё в том же балете «Журавлиная песнь».