В Белебее заброшенный тюремный замок постройки XVIII века планиурется превратить в культурный центр

Сейчас в России практически нет прецедентов работы с объектами культурного наследия режимного формата, и вопрос о переосмыслении такого наследия ранее активно не поднимали, хотя подобных объектов в стране и мире много. Есть успешные примеры включения заброшенных тюрем в активную городскую жизнь через новые функции.

В Белебее тюремный замок располагается в историческом центре города. Каменное здание построено в годы Пугачёвского восстания (XVIII век) как пересыльная тюрьма. В 1910-1911 годах место перестроили, позднее были оборудованы своя электростанция, столярная мастерская, кузница, библиотека. До 2019 года в здании располагался отдел МВД России по Белебеевскому району. Сейчас здание пустует.

Идея переосмысления квартала тюремного замка заложена при создании архитектурной концепции для заявки на конкурс малых городов. Заявка победила и в 2023 году мы увидим завершенный проект благоустройства вокруг тюремного замка.



Проект активации территории замка — это временный неформальный культурный центр и место, созданное для молодежи, где можно получить опыт в области архитектуры, реставрации, стрит-арта, и возможность дать старому, как говорят местные, историческому центру Белебея вторую жизнь.