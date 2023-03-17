Новости Башкортостана и Уфы
76.6
+0.19
81.46
+0.32
72.71
-1.99
-1 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Культура
Вчера, 22:07

В Белебее заброшенный тюремный замок постройки XVIII века планиурется превратить в культурный центр

Сейчас в России практически нет прецедентов работы с объектами культурного наследия режимного формата, и вопрос о переосмыслении такого наследия ранее активно не поднимали, хотя подобных объектов в стране и мире много. Есть успешные примеры включения заброшенных тюрем в активную городскую жизнь через новые функции. 

В Белебее тюремный замок располагается в историческом центре города. Каменное здание построено в годы Пугачёвского восстания (XVIII век) как пересыльная тюрьма. В 1910-1911 годах место перестроили, позднее были оборудованы своя электростанция, столярная мастерская, кузница, библиотека. До 2019 года в здании располагался отдел МВД России по Белебеевскому району. Сейчас здание пустует.

Идея переосмысления квартала тюремного замка заложена при создании архитектурной концепции для заявки на конкурс малых городов. Заявка победила и в 2023 году мы увидим завершенный проект благоустройства вокруг тюремного замка.

Проект активации территории замка — это временный неформальный культурный центр и место, созданное для молодежи, где можно получить опыт в области архитектуры, реставрации, стрит-арта, и возможность дать старому, как говорят местные, историческому центру Белебея вторую жизнь.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика