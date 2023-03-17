В Башкирии пройдет III Культурный форум «АРТ-Курултай»

Сегодня, 17 марта, в Уфе стартует культурный форум «АРТ-Курултай». В течение двух дней форум станет интегрированной площадкой для обсуждения и принятия стратегических решений в сфере культуры, профессионального роста, обмена лучшими практиками и творческих экспериментов.

В этом году «АРТ-Курултай» приурочен к Году педагога и наставника. В рамках форума организованы различные тематические и интерактивные секции, демонстрирующие достижения и динамику развития сферы культуры в регионе, а также представлены новейшие тренды развития культуры в России.

В работе форума принимают участие председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, генеральный директор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова, профессиональные федеральные спикеры, мастера искусств, представители органов власти, негосударственного сектора, волонтеры, а также почетные гости из Москвы, Оренбурга, Донецка, Таджикистана и Беларуси.

По поручению президента РФ Владимира Путина в стране развивается система школьных театров, которая является важным инструментом воспитания подрастающего поколения и социальным лифтом для талантливых детей из регионов. Сегодня в стране их уже 28 тысяч, к 2024 году такие театры появятся во всех школах. В рамках «АРТ-Курултая» планируется подписание соглашений о сотрудничестве между республиканскими театрами и школами.

Деловая программа форума «АРТ-Курултай» предусматривает пленарное заседание «Роль культурно-образовательного пространства в формировании духовно-нравственных традиционных ценностей детей и молодежи», а также семинар-практикумы и мастер-классы.

Кроме того, запланированы панельные секции «Современные тренды в музейном деле», «Инклюзивная творческая лаборатория как инновация в деятельности организации культуры», где основным спикером выступит ректор Российской государственной специализированной академии искусств Елена Пахомова, круглый стол «Культурная журналистика: современные тренды и направления», который проведет главный редактор журнала «Музыкальная жизнь» Евгения Кривицкая.

В этом году к III Культурному форуму «АРТ-Курултай» приурочен и республиканский театральный фестиваль «АРТылышФЕСТ» — масштабный проект, на котором представлены лучшие постановки ведущих театральных коллективов республики. В течение девяти фестивальных дней, с 19 по 27 марта, на главных культурных площадках Уфы будут показаны 13 спектаклей. Фестиваль проводится при участии экспертного совета, в составе которого будут работать признанные московские и уфимские театроведы.

Также в дни «АРТ-Курултая» в Башкортостане пройдет международный культурный проект «Нуреевские сезоны». 17 марта, в день рождения легендарного танцовщика, состоится торжественное открытие регионального этапа «Нуреевских сезонов» в Башкирском государственном театре оперы и балета, а продолжатся кинопоказы с 18 по 21 марта в уфимском кинотеатре «Родина». Кроме показа фильмов на всех этих площадках также будет развернута фотоэкспозиция «Рудольф Нуреев. Возвращение», пройдут встречи с деятелями искусств России, хорошо знавшими артиста, его коллегами и друзьями. Запланированы мастер-классы от коллег и учеников Нуреева для учащихся хореографических училищ и молодых артистов балета, презентации книг о нем.

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