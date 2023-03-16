Президентский фонд культурных инициатив поддержал 19 творческих проектов Башкирии на 16 млн рублей

Башкирия вошла в Топ-20 регионов по итогам первого грантового конкурса президентского фонда культурных инициатив. Республика заняла 11 место. В регионе получили поддержку 19 творческих проектов на сумму около 16 млн рублей, сообщает информагентство «Башинформ».

В первом этапе конкурса Башкирия представила 344 заявки, уступив лишь Москве, Санкт-Петербургу и Белгородской области, которые подали 1105, 419 и 423 заявки соответственно. Всего было подано более 8 тысяч заявок на сумму более 3 млрд рублей.

Среди победителей республики представители девяти муниципальных учреждений, семь проектов направили НКО.

В 2023 году, объявленном в России годом педагога и наставника, лидирующую позицию занимает направление «Образовательные и наставнические проекты». В нём поддержано 199 инициатив, из которых 13 — проекты Башкирии. Среди них — образовательный анимационный проект для детей, мобильная выставка жилищ кочевых народов России, просветительский проект о подвигах героев прошлых лет и современности.

«Грантовая поддержка в области культуры и искусства — важный инструмент развития общества, духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Все это вносит значимый вклад в сохранение и развитие культурного наследия нашей многонациональной страны. Как сенатору от Республики Башкортостан мне было приятно отметить, что проекты нашей республики отличаются теплотой и любовью к традициям, родному языку и культуре», — говорит председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

В настоящее время идет приём заявок на второй этап конкурса, он завершится 20 марта 2023 года.