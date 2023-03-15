Хоровой коллектив «Гармония» из Башкирии победил во всероссийском конкурсе

В детском центре «Орленок» 13 марта прошла торжественная церемония награждения победителей всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов, объединившего школьников всех возрастных групп, а также семейные ансамбли. Лучшие из лучших объявлены в трех номинациях.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе минобра РБ, на мероприятие съехались более тысячи финалистов в составе 45 творческих коллективов из 33 субъектов страны. Ребята доказали свое мастерство и вокальные навыки, а также получили возможность обрести друзей и единомышленников со всей страны. Хоровой коллектив «Гармония» республиканской гимназии-интерната имени Г. Альмухаметова (руководитель коллектива — М. А. Юхина) стал победителем конкурса в номинации «Школьный хор «Песни юности».

Муниципальный и региональный этапы всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов состоялись осенью и в декабре 2022 года. Финалисты были отобраны экспертным жюри в ходе федерального этапа в начале 2023 года.

Справка

Организатором конкурса выступает министерство просвещения Российской Федерации при информационной поддержке министерства культуры РФ. Проведение творческого состязания направлено на развитие детского хорового движения, культуры вокально-хорового пения в исторически сложившихся в России жанрах, видах и формах вокально-хорового исполнительства, сохранение песенного наследия страны.