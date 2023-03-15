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Вчера, 15:28

Башдрамтеатр приглашает на премьерные спектакли нового формата «Мы… Хранители» и «Мы… Наследники»

Башдрамтеатр им. М. Гафури
Фото:Башдрамтеатр им. М. Гафури

16 и 17 марта на Малой сцене Башкирского академического театра драмы им. М. Гафури состоятся премьеры спектаклей-вербатимов — «Мы… Хранители» и «Мы… Наследники».

Спектакль-вербатим — это одна из форм документального театра, в основе которого лежат интервью с реальными людьми. Такая театральная технология создаёт эффект присутствия: зритель становится не просто наблюдателем, но и участником представления. На сцене башкирского театра спектакли в таком жанре ставятся впервые.

16 марта коллектив представит постановку «Мы… Хранители», которая создана по материалам летней экспедиции театра в Зилаирский район республики. В ходе экспедиции жители деревень рассказывали о себе, своей жизни, а актеры пытливо искали культурный код того, что называется нация. Что нас всех объединяет, делает уникальными и самобытными? Моя земля, мой язык, мои традиции, корни, мои дети — вот ключевые понятия, о которых пойдет речь в спектакле.

Во второй премьерный день, 17 марта, зрители увидят вербатим «Мы… Наследники», продолжение темы национальной идентичности. Стремясь идти в ногу со временем и продолжая связь с корнями, современная молодежь вписывает свою страницу в историю рода и народа. Герои спектакля — большая часть — это молодые люди, те, кто живёт рядом с нами, с кем мы встречаемся и общаемся каждый день. Тем и интереснее открытия, ведь в каждодневной суете мы зачастую не замечаем главного в тех, кто рядом.

Над премьерной постановкой работают: режиссер-постановщик Рима Харисова, художник-постановщик Алия Байрамгулова, композитор Урал Идельбаев, художник по свету Тагир Акманов.

В обеих частях дилогии зрителей ждет много музыки. В первой части — это местный фольклор, а в «Наследниках» прозвучат песни из репертуара Алтыная Валитова, Минзали Яхиной, Артура Кабирова, МС Инсан, группы «Рух», «Дервиш-хан» и «Ике йөҙ». Их исполнит своеобразный ансамбль участников спектакля.

Как сообщили «Башинформ» в пресс-службе театра, мнение создателей спектакля может не совпадать с мнением героев.

«Создатели — лишь связующее звено между своими героями и зрителями. Данные спектакли могут задеть чувства зрителей, связанные с этикой и нормами их жизни. И если такое произойдет, то мы приносим глубочайшие извинения», — отмечает творческая группа.
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