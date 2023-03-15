Башдрамтеатр приглашает на премьерные спектакли нового формата «Мы… Хранители» и «Мы… Наследники»

16 и 17 марта на Малой сцене Башкирского академического театра драмы им. М. Гафури состоятся премьеры спектаклей-вербатимов — «Мы… Хранители» и «Мы… Наследники».

Спектакль-вербатим — это одна из форм документального театра, в основе которого лежат интервью с реальными людьми. Такая театральная технология создаёт эффект присутствия: зритель становится не просто наблюдателем, но и участником представления. На сцене башкирского театра спектакли в таком жанре ставятся впервые.

16 марта коллектив представит постановку «Мы… Хранители», которая создана по материалам летней экспедиции театра в Зилаирский район республики. В ходе экспедиции жители деревень рассказывали о себе, своей жизни, а актеры пытливо искали культурный код того, что называется нация. Что нас всех объединяет, делает уникальными и самобытными? Моя земля, мой язык, мои традиции, корни, мои дети — вот ключевые понятия, о которых пойдет речь в спектакле.