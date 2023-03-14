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Сегодня, 08:12

Жителей и гостей Уфы приглашают на праздник весеннего равноденствия «Навруз»

В уфимском агропарке «Евразия» 19 марта в 12.00 традиционно проводится республиканский праздник весеннего равноденствия «Навруз».

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе Дома дружбы народов РБ, сегодня «Навруз» — это символ доброты и взаимного уважения, милосердия и щедрости. Территория праздника становится площадкой, отражающей межэтническое согласие Башкортостана: общественными объединениями республики оформляются около десятка стоящих по соседству колоритных национальных двориков. Около каждого подворья располагаются столы с угощениями, блюдами национальной кухни. Уфимцев угощают пловом, который можно назвать одним из символов этого замечательного праздника, проводятся спортивные игры и состязания, а также демонстрируются традиционные обряды и проводятся мастер-классы. В празднике участвуют почетные гости.

Вниманию участников и гостей «Навруза» представляется концертная программа, состоящая из национальных песен и танцев разных народов. Профессиональными и самодеятельными артистами и фольклорными коллективами республики исполняются башкирские, татарские, таджикские, кыргызские, казахские, туркменские, узбекские танцы и песни о весне, дружбе и любви, выступают поэты и общественные деятели. Впервые на республиканском празднике «Навруз» принимают участие профессиональные артисты из Таджикистана.

Справка

В 2009 году Навруз-байрам был включен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Ежегодно проводимый праздник нового года у иранских и тюркских народов в день весеннего равноденствия в Уфе проводится с 2000 года. Организаторами мероприятия выступают министерство культуры Республики Башкортостан, Дом дружбы народов РБ, РОО «Ассамблея народов Республики Башкортостан», республиканские историко-культурные центры и национально-культурные общественные объединения. Партнеры мероприятия — ФАДН России, администрация Уфы, агропарк «Евразия», АО КБ «Юнистрим».

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