Новости Башкортостана и Уфы
75.46
-0.48
80.61
+0.21
80.28
-0.49
-6 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Культура
Вчера, 15:43

Жителей Башкирии приглашают принять участие в новом сезоне фестиваля стрит-арта ПФО «ФормART»

Жителей Башкирии приглашают принять участие в новом сезоне фестиваля стрит-арта ПФО «ФормART». В этом году он посвящен Году педагога и наставника.

Ключевая тема фестиваля 2023 года — «Сила знания». Молодым художникам из Приволжского федерального округа предлагается создать граффити на одну из следующих тематик: «Мой учитель» (первый учитель, роль учителя в жизни каждого человека, заслуженные учителя и педагоги региона), «Роль наставника, повлиявшего на личное и профессиональное развитие человека», «Образ учителя и наставника в искусстве», «Знание — сила» (знание как основа и движущая сила развития общества, интеллектуальное развитие и эрудиция как залог успеха), «Современные технологии в образовании» (школа будущего, процесс обучения в будущем) и специальная номинация «Киров 650», посвященная юбилею города, где участником может стать любой желающий из других регионов.

Участие в фестивале могут принять профессиональные стрит-арт художники и художники-любители в возрасте от 18 до 35 лет. Для этого необходимо до 30 апреля заполнить заявку на сайте и прикрепить эскиз конкурсной работы. От одного участника принимаются не более 2 заявок в каждой из тематик фестиваля. Эскизные работы будет оценивать компетентное жюри — федеральные и региональные эксперты, признанные в области изобразительного и уличного искусства, архитектуры и градостроительства.

Художники, чьи работы будут выбраны лучшими в регионах, получат возможность воплотить свои идеи на стенах зданий в каждом из 14 субъектов ПФО летом этого года, а победители в спецноминации «Киров 650» реализуют работы в городе Кирове в 2024 году.

Обладатели I, II и III мест получат гранты в размере 200, 150 и 100 тысяч рублей соответственно.

Как ранее писал «Башинформ», победителем фестиваля стрит-арта ПФО «ФормART» 2022 года был признан художник из Башкортостана Артур Музипов за работу «Покровительница кочевников».

Справка

Фестиваль стрит-арта «ФормART» проводится с 2020 года по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Целью фестиваля является развитие уличного искусства, поддержка творчества молодых художников и привлечение их к созданию комфортной современной городской среды, благоустройству и художественному оформлению населенных пунктов.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика