Жителей Башкирии приглашают принять участие в новом сезоне фестиваля стрит-арта ПФО «ФормART». В этом году он посвящен Году педагога и наставника.

Ключевая тема фестиваля 2023 года — «Сила знания». Молодым художникам из Приволжского федерального округа предлагается создать граффити на одну из следующих тематик: «Мой учитель» (первый учитель, роль учителя в жизни каждого человека, заслуженные учителя и педагоги региона), «Роль наставника, повлиявшего на личное и профессиональное развитие человека», «Образ учителя и наставника в искусстве», «Знание — сила» (знание как основа и движущая сила развития общества, интеллектуальное развитие и эрудиция как залог успеха), «Современные технологии в образовании» (школа будущего, процесс обучения в будущем) и специальная номинация «Киров 650», посвященная юбилею города, где участником может стать любой желающий из других регионов.

Участие в фестивале могут принять профессиональные стрит-арт художники и художники-любители в возрасте от 18 до 35 лет. Для этого необходимо до 30 апреля заполнить заявку на сайте и прикрепить эскиз конкурсной работы. От одного участника принимаются не более 2 заявок в каждой из тематик фестиваля. Эскизные работы будет оценивать компетентное жюри — федеральные и региональные эксперты, признанные в области изобразительного и уличного искусства, архитектуры и градостроительства.

Художники, чьи работы будут выбраны лучшими в регионах, получат возможность воплотить свои идеи на стенах зданий в каждом из 14 субъектов ПФО летом этого года, а победители в спецноминации «Киров 650» реализуют работы в городе Кирове в 2024 году.

Обладатели I, II и III мест получат гранты в размере 200, 150 и 100 тысяч рублей соответственно.

Как ранее писал «Башинформ», победителем фестиваля стрит-арта ПФО «ФормART» 2022 года был признан художник из Башкортостана Артур Музипов за работу «Покровительница кочевников».

Справка

Фестиваль стрит-арта «ФормART» проводится с 2020 года по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Целью фестиваля является развитие уличного искусства, поддержка творчества молодых художников и привлечение их к созданию комфортной современной городской среды, благоустройству и художественному оформлению населенных пунктов.