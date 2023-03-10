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Сегодня, 10:11

В Уфе пройдет фестиваль-конкурс детских и семейных фольклорных коллективов

https://cnt-baimak.ru/ Фольклорный семейный ансамбль Хасановых
Фольклорный семейный ансамбль ХасановыхФото:https://cnt-baimak.ru/

24-25 марта в Уфе состоится межрегиональный фестиваль-конкурс детских и семейных фольклорных коллективов «Наследники традиций». Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе Республиканского центра народного творчества.

В конкурсной программе примут участие детские коллективы дошкольных учреждений, детских школ искусств, детских домов творчества — фольклорные ансамбли, ансамбли русской песни, детские казачьи ансамбли, семейные коллективы, включающие 2-3 поколения участников. Конкурсанты представят две русские народные песни: протяжную и плясовую.

В программе также предусмотрены: конкурс ведущих игровых программ, построенных на русских народных играх, мастер-классы для детей по традиционным ремёслам, игре на музыкальных инструментах, семинар для руководителей детских фольклорных коллективов.

В рамках мероприятия состоится конкурс детского русского народного костюма. В творческом состязании могут принять участие индивидуальные дизайнеры, модельеры, костюмеры, мастера-изготовители, руководители коллективов, родители, студенты, учащиеся.

Положение размещено на сайте РЦНТ. Заявки принимаются до 17 марта на электронный адрес [email protected] Справки по телефонам: 8 (347) 289-66-96, 8-905-35-54-420, 8-987-103-48-44.

Фестиваль-конкурс в этом году проводится в третий раз. Проект направлен на сохранение и популяризацию традиционной культуры русского народа на территории многонациональной Республики Башкортостан.

Организаторы: министерство культуры Республики Башкортостан, Республиканский центр народного творчества, региональное отделение общероссийской общественной организации «Российский фольклорный союз» в Республике Башкортостан.

Автор:Лейла Аралбаева
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