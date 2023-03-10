Уфимский ансамбль песни и танца «Мирас» выступит в Казани в рамках тура по России

Уфимский ансамбль песни и танца «Мирас» представит уникальную программу «Хазина» в столице Татарстана. Концерт пройдет в культурно-досуговом комплексе имени Ленина 14 марта. Об этом «Башинформу» сообщили в управлении по культуре и искусству администрации Уфы.

В программе концерта представлены башкирские вокально-хореографические композиции «У шатра», «Йыуаса», «Салауатҡа дан!», танцы «Рукодельницы», «Султанаков», «В семье единой», искромётная татарская вокально-хореографическая композиция «Өлгөр», турецкий танец «Силифке», еврейская композиция «Хава нагила», завораживающие мелодии курая и кыл-кубыза, а также другие песни и танцы народов мира.

Концертно-театрализованное представление «Хазина» проходит в городах Оренбург, Челябинск, Курган, Екатеринбург, Пермь, Казань, городах Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.

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