В Уфе Республиканский музей Боевой Славы получил в дар портрет Мусы Гареева

3 марта Республиканскому музею Боевой Славы передан в дар портрет «Муса Гареев». Автор - уфимский художник, член Союза художников России Роман Сайфуллин. Портрет был создан в 2015 году к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба минкультуры республики.

Портрет дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева занял свое место на выставке «Вечный снег Сталинграда», посвященной 80-летию Победы в Сталинградской битве.

Муса Гареев - летчик-штурмовик, родился и вырос в Илишевском районе. За годы войны на легендарном Ил-2 он сделал более 250 боевых вылетов. Родина высоко оценила его боевые заслуги. Муса Гареев был дважды удостоен звания Героя Советского Союза, награжден боевыми орденами и медалями.

Роман Сайфуллин – художник, член Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России». Его работы хранятся в Томском областном художественном музее, в Национальном музее РБ, в Музее им. А.Н. Мазитова (Казань), в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств им. Г. Айтиева, а также в частных коллекциях России, Турции, Индии, Австрии, Монголии, Белоруссии, Сербии.