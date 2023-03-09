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Сегодня, 11:16

В Уфе расскажут о легендарном фотолетописце города

10 марта в 19.00 в Музее истории города Уфы состоится новая лекция проекта «Антология уфимской фотографии». На этот раз лекция будет посвящена легендарному фотолетописцу Уфы Аполлинарию Зираху.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе музея, на его снимках можно увидеть губернскую Уфу начала ХХ века. В коллекции Зираха было около 1 тысячи фотокарточек, среди которых виды реки Белой, Видинеевского и Случевского садов, Верхнеторговой площади и улиц Уфы. Эти фотографии — самые правдивые свидетели истории.

О незаурядном фотографе-любителе и дореволюционной Уфе расскажет краевед, журналист Анатолий Чечуха.

Запись на мероприятие по телефону: 8 937 167 07 50. Вход свободный по адресу: ул. Ленина, 72. К лекции можно присоединиться и онлайн в официальной группе музея во «ВКонтакте».

6+

Автор:Лейла Аралбаева
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